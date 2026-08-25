/కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టం MMDR అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి..?

Mine And Minerals (Development and Regulation) Amedndment Bill 2026: దేశ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక భద్రతకు మైనింగ్ రంగాల్లో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం నడుం బిగించింది. దేశ ఆర్ధికానికి వెన్నుముకగా నిలిచే మైనింగ్కు సంబంధించిన సరైన విధి విధానాలు వంటివి లేవు. తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన MMDR బిల్లుతో మైనింగ్కు సంబంధించిన దేశ వ్యాప్తంగా పారదర్శక విధానాన్ని తీసుకురాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును గత సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టి సైలెంట్గా ఆమోదింప జేసుకుంది.
దేశ ఖనిజ భద్రత కేవలం మైనింగ్ రంగానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా.. దేశ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక భద్రతతో ముడిపడి ఉన్న అత్యంత సున్నితమైన అంశమనే చెప్పాలి. దేశంలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఉక్కు, రక్షణ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి ఖనిజాలు ఎంతో అవసరం. దేశీయంగా వీటిని సేకరించలేకపోతే విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో గనుల రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు దాదాపు 35 ఏళ్ల న్యాయపరమైన వివాదాలకు తెరదించుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘గనులు- ఖనిజాల సవరణ బిల్లు-2026’ MMDR 2026 బిల్లును తీసుకొచ్చింది. ఈ బిల్లును గత పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోరు లోక్సభ, రాజ్యసభ ఆమోదించాయి.
35 ఏళ్ల న్యాయ వివాదం–సుప్రీం కోర్టు తీర్పులు..
1957 నాటి MMDR చట్టంలో ఖనిజాభివృద్ధిపై కేంద్రం అధికారాలు, ఖనిజ హక్కులపై పన్ను విధించే రాష్ట్రాల అధికారాల మధ్య స్పష్టమైన విభజన లేకపోవడంతో కొన్ని దశాబ్దాలుగా లీగల్ వివాదాలు తలెత్తుతూనే ఉన్నాయి.
1989 ఇండియా సిమెంట్స్ కేసు: ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం రాయల్టీని పన్నుగా పరిగణిస్తూ, రాష్ట్రాలు అదనపు పన్నులు విధించకుండా పరిమితులు విధించింది.
2004 తీర్పు: ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం 1989 తీర్పులోని ‘రాయల్టీ అనేది పన్ను’ అనే పదాన్ని టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ పేర్కొంటూ, రాయల్టీ పన్ను కాదని తేల్చింది.
2024 మైనింగ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వర్సెస్ సెయిల్ కేసు: సుప్రీంకోర్టు రాయల్టీ అనేది పన్ను కాదని స్పష్టం చేస్తూనే ఉంది. ఖనిజ హక్కులు మరియు ఖనిజాలు కలిగిన భూములపై పన్నులు విధించే రాజ్యాంగ బద్ధ అధికారం రాష్ట్రాలకు ఉందని తీర్పునిచ్చింది.
MMDR సవరణ బిల్లు, 2026 – మెయిన్ పాయింట్స్..
సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకుంటూనే, దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన, స్పష్టమైన పన్ను విధానాన్ని తీసుకురావడానికి కేంద్రం ఈ సవరణ చేసింది.
పన్నుల పరిమితుల నిర్ధారణ: రాష్ట్రాలు ఖనిజ హక్కులు, ఖనిజ భూములపై విధించే అదనపు పన్నులు, సెస్సులపై స్పష్టమైన చట్టబద్ధ పరిమితులను ఈ బిల్లు చెబుతుంది. రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య భారీ తేడాలు లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఏకరూపతను తీసుకురావడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
భూమి పన్నుల దుర్వినియోగానికి చెక్: ఖనిజ పన్నుల పరిమితులను తప్పించుకోవడానికి రాష్ట్రాలు భూమి పన్నుల పేరుతో ఎక్స్ట్రా టాక్సులు విధించకుండా కేంద్ర నియంత్రణ చట్రాన్ని ఖనిజ భూములకు కూడా విస్తరించారు.
పాత బకాయిల నుంచి ఉపశమనం (రెట్రోస్పెక్టివ్ రద్దు): 2024 సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత 2004-05 నుంచి పాత పన్ను బకాయిలను వసూలు చేసుకునే వెసులుబాటు రాష్ట్రాలకు లభించడంతో మైనింగ్ కంపెనీలపై వేల కోట్ల రూపాయల భారం పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ సవరణ ప్రకారం, కొత్త చట్టం అమలులోకి రాకముందు వసూలు చేయని లేదా చెల్లించని పాత బకాయిలు ఆటోమేటిక్గా రద్దు చేయబడతాయి. అయితే, ఇప్పటికే చెల్లించిన మొత్తాలను రీఫండ్ చేయరు.
పరిశ్రమకు ఊరట – మార్కెట్ స్థిరత్వం..
ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైన తర్వాత లేదా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టిన అనంతరం ఊహించని కొత్త పన్నులు, సెస్సులు విధిస్తే మైనింగ్ ప్రాజెక్టులు ఆర్థికంగా నష్టాలపాలవుతాయి. తాజా సంస్కరణలతో కంపెనీలు తమ వ్యయాలను స్పష్టంగా అంచనా వేసుకుని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వీలు కలుగుతుంది. అంతే కాకుండా ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గి దేశీయ ఖనిజాలు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ను తట్టుకోగలగడంలో దోహద పడుతుంది.
కేంద్ర – రాష్ట్రాల సంబంధాలు..
ఈ సంస్కరణ ద్వారా కేంద్రం రాష్ట్రాల అధికారాలను పూర్తిగా హరిస్తోందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రాల ప్రస్తుత రాయల్టీ, వేలం ప్రీమియం (Auction Premiums) ఆదాయాల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. రాష్ట్రాలకు వచ్చే ఆదాయ యంత్రాంగాన్ని కొనసాగిస్తూనే, కేవలం అనూహ్యమైన అదనపు పన్నులు, సెస్సుల వల్ల ఏర్పడే అనిశ్చితిని తొలగించడమే దీని మెయిన్ ఉద్దేశ్యం.
వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా అడుగులు..
2015 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం వేలం ప్రక్రియల్లో పారదర్శకత, అన్వేషణను వేగవంతం చేస్తూ సంస్కరణలు చేపడుతోంది. ముఖ్యంగా లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, రేర్ ఎర్త్ వంటి కీలక ఖనిజాల కోసం మరిన్ని బ్లాకుల వేలాన్ని వేగవంతం చేసింది. ఉక్కు రంగానికి ఊతమిచ్చేందుకు కోకింగ్ కోల్ను కూడా వ్యూహాత్మక ఖనిజంగా నోటిఫై చేశారు. దేశీయంగా ఖనిజ ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయడం, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’, ‘వికసిత్ భారత్ 2047’ లక్ష్యాల సాధనకు ఈ విధానాలు బలమైన పునాదిగా నిలవనున్నాయి.
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