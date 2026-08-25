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కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టం MMDR అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి..?

MMDR Bill: కేంద్ర ప్రభుత్వం గత పార్లమెంట్‌ సమావేశంలో FCRA సవరణ బిల్లు తీసుకొచ్చింది. ఇక ప్రతిపక్షాల అభ్యంతరాల మేరకు జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి నివేదించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం మరో కీలకమైన  MMDR బిల్లు తీసుకురావడమే కాదు. దాన్ని ఆమోదింపజేసుకుంది. ఇంతకీ MMDR బిల్లు అంటే ఏమిటి.. ? దీని వలన దేశానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:24 PM IST
కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టం MMDR అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి..?
Image Credit: Parliament MMDR Bill (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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