  • Vande Mataram: జాతీయ గేయం ‘వందేమాతరం’ గౌరవం పెంచేలా కేంద్రం నిర్ణయం..

Vande Mataram:జాతీయ గేయం వందేమాతరం గౌరవాన్ని పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వందేమాతరానికి జాతీయ గీతం జనగణమనతో సమానమైన చట్టపర రక్షణ కల్పించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 09:38 AM IST

Vande Mataram National Anthem Status: మన దేశ స్వాతంత్య్రానికి పునాది వేసిన వందేమాతరం గేయానికి 150 యేళ్లు పూర్తైయి సందర్బంగా  కేంద్రం పార్లమెంట్ లో ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పాటలోని కొన్ని భాగాలను తొలగించిందని పార్లెమంట్ వేదికగా  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర  మోడీ ప్రస్తావించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అంతేకాదు బంకించంద్ర ఛటర్జీ రాసిన ఈ పాట దేశ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులకు నినాదమైంది.  ఈ నేపథ్యంలో వందేమాతర గేయానికి జనగణమనతో సమానమైన చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించేందుకు రెడీ అయింది. 

వందేమాతరం గేయానికి సంబంధించిన కేంద్రం .. ఈ గేయాన్ని ఆలపించేటప్పుడు అగౌరవంగా ప్రవర్తించినా లేదా అడ్డుకున్నా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా విధించేలా 1971 నాటి జాతీయ గౌరవ అవమానాల నిరోధక చట్టంలో సవరణలు చేశారు. గతంలో కేవలం మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే ఆలపించేవారు. అయితే 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 1937లో తొలగించిన నాలుగు చరణాలను తిరిగి చేర్చి మొత్తం ఆరు చరణాలను పాడాలని హోంశాఖ ఆదేశించింది. 

ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు , పాఠశాలల్లో జాతీయ గీతం కంటే ముందే వందేమాతరం ఆలపించాలని స్పష్టం చేశారు.సుమారు 3 నిమిషాల 10 సెకన్ల సమయం ఉన్న వందేమాతరం పాడుతున్నప్పుడు అందరూ గౌరవ సూచకంగా తప్పనిసరిగా నిలబడాలని నిబంధనల్లో ఉంది.   

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

