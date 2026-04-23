Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. కొత్త ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ప్రారంభం.. బెనిఫిట్స్ ఇవే..!

Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమం, వారి భద్రత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త కొత్త జీవిత బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. సమయానుగుణంగా.. నిర్దేశిత సమయానికి ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా డీఏలను పెంచుతున్న కేంద్రం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమం, భద్రత విషయంలో అనుక్షణం ఆలోచిస్తుందనడానికి ఈ పథకం తాజా ఉదాహరణ అని అన్నారు. ఇలాంటి కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న అన్నిరకాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రత, బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థికశాఖ ఆధ్వర్యంలో ‘డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్’ ఈ కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించిందని చెప్పారు.
"ఈ పథకం ద్వారా బ్యాకింగ్ సేవలతో పాటుగా.. ఇన్సూరెన్స్ సేవలు, బ్యాంకుల ద్వారా వివిధ రకాల ప్రయోజనాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే కార్మికులకు, ఉద్యోగస్తులకు, భద్రతాసిబ్బందికి, మిలటరీ, పారామిలటరీ లాంటి అన్నిరకాల కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందికి అందుతాయి. ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్దఎత్తున బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్కు సంబంధించి మరింత మెరుగైన సేవలు లభిస్తాయి." అని ఆయన తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక సహకారం, ఇతర సమస్యల పరిష్కారానికి ఇది ‘వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్’ లాగా పనిచేస్తుంది. కేంద్రప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త పథకంలోఅన్ని స్థాయిల్లో, అన్ని విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులందరికీ కింది ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
==> మెరుగైన సేవలతో జీరో-బ్యాలెన్స్ శాలరీ అకౌంట్ సౌకర్యం,
==> ఉచితంగా RTGS / NEFT / UPI వంటి రెమిటెన్స్లు, బ్యాంక్ చెక్బుక్ సౌకర్యం,
==> తక్కువ వడ్డీ రేట్లకే గృహ, విద్య, వెహికల్స్, వ్యక్తిగత రుణం అందించే సౌకర్యం,
==> లాకర్ అద్దె, లోన్ ప్రాసెసింగ్లలో అదనపు చార్జీలపై మినహాయింపు సౌకర్యం,
==> రూ.1.5 కోట్ల వరకు అన్ని విభాగాల ఉద్యోగస్తులకు వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం,
==> దురదృష్టవశాత్తూ విమాన ప్రమాదాలు జరిగితే రూ.2 కోట్ల వరకు బీమా సౌకర్యం,
==> ప్రమాదాల్లో ఏ ఉద్యోగికైనా శాశ్వత, పాక్షిక వైకల్యం జరిగితే రూ.1.5 కోట్ల వరకు బీమా సౌకర్యం,
==> రూ.20 లక్షల వరకు టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, అదనంగా టాప్ అప్ సదుపాయం,
==> వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబం మొత్తానికి సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం,
==> డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులపై మరిన్ని మెరుగైన ప్రయోజనాలు.
ఈ అద్భుతమైన పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించినందుకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతా రామన్కు కిషన్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.