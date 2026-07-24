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పేపర్ లీక్ చేస్తే అంతే సంగతులు.. పదేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ. 1 కోటి జరిమానా.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం?

పేపర్ లీకేజీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. పరీక్షా పత్రాల లీకేజీకి సంబంధించి చట్టాలను మరింత కఠినతరం చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. ఇలాంటి కేసుల్లో దోషులుగా తేలిన వారికి ఐదు నుంచి పది ఏళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు, ఒక కోటి రూపాయల వరకు జరిమానా విధించాలని యోచిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:37 AM IST
పేపర్ లీక్ చేస్తే అంతే సంగతులు.. పదేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ. 1 కోటి జరిమానా.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం?
Image Credit: NEET Paper Leak Row

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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