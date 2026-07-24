/పేపర్ లీక్ చేస్తే అంతే సంగతులు.. పదేళ్ల జైలు శిక్ష, రూ. 1 కోటి జరిమానా.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం?

NEET Paper Leak Row: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల నిన్న రాత్రి ఒక వీడియో విడుదల చేసిన సామాన్యమైనది కాదు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ విషయంలో దీని వెనుక ఉన్న వారిని వదిలిపెట్టబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విద్యా సంవత్సరం వృథా కాకుండా మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించామని, శుక్రవారం క్యాబినెట్ సమావేశంలో మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పరీక్షా విధానంలో మరిన్ని సంస్కరణలు తీసుకురావడమే కాకుండా, ఇప్పటికే దీని కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, పేపర్ లీక్ నిరోధించేలా సోమవారం కొత్త బిల్లును ప్రవేశపెడతామని వెల్లడించారు. పేపర్ లీకేజీల నిరోధకత కోసం చట్టాలను మరింత కఠినతరం చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. ఈ మేరకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ యాక్ట్లో మార్పులు చేయాలని అనుకుంటోంది. ఇలాంటి కేసుల్లో దోషులుగా తేలిన వారికి ఐదు నుంచి పది ఏళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు, ఒక కోటి రూపాయల వరకు జరిమానా విధించాలని యోచిస్తోంది.
పార్లమెంటు ఉభయ సభలలో ఈ సవరణను ఆమోదించేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. విచారణను వేగవంతం చేయడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులకు మరిన్ని పవర్స్ ఇవ్వచ్చు. కనీస జరిమానాను 10 లక్షల నుండి ఒక కోటి రూపాయలకు పెంచవచ్చు. 2024 చట్టం ఇప్పటికే ఉన్నందున, ఈ సవరణల అవసరం ఏమిటని ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నించాయి.. వీటిని ఎలా అమలు చేస్తారని కూడా వారు అడుగుతున్నారు. అయితే, నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో 13 మంది నిందితులపై 2024 చట్టం కింద అభియోగాలు మోపినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ కేసు విచారణ కోసం ఇప్పటికే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసినట్లు కూడా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ చట్టం మరింత బలోపేతం అవుతుందని, పరీక్షలలో మోసాలను అరికట్టడానికి ఇది బలమైన నిరోధకంగా మారుతుందని ప్రధానమంత్రి సూచించారు.
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