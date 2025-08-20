Parliment Key Bill: నేడు పార్లమెంట్ ముందుకు అత్యంత కీలకమైన బిల్లులు..

Parliment Will introduced PM Remove Bill: పార్లమెంట్ మాన్ సూన్ సెషన్ లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే సర్కారు మరో కీలక అడుగు వేయబోతుంది. ఆర్టికల్ 370, CAA, వక్ఫ్ బిల్లు తరహాలోనే అత్యంత కీలకమైన బిల్లును తీసుకురాబోతుంది. ఎవరైనా చట్ట సభ్యులు ప్రధాని మంత్రి, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా సరే అరెస్ట్ అయి 30 రోజులు రిమాండ్ లో ఉంటే వారిని తెలిగించేందుకు వీలు కల్పించే బిల్లును ఈ రోజు దిగువ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తీవ్ర నేరారాపణపై అరెస్ట్ అయినా.. కొంత మంది చట్టానికి అతీతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఆ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైనా ప్రజా ప్రతినిధి అరెస్ట్ అయినపుడు అది ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రి, రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ముఖ్యమంత్రలు ఎవరినైనా పదవి నుంచి తెలిగించేందుకు ఈ బిల్లు వీలు కల్పిస్తుంది.
ముఖ్యంగా కనీసం అయిదేళ్లు జైల శిక్షతో పాటు అరెస్ట్ అయిన నెల రోజుల తర్వాత వారి పోస్ట్ పోయేలా తాజాగా బిల్లును రూపొందించినట్టు సమాచారం. వారు సొంతంగా రాజీనామా చేసినా.. చేయకపోయినా.. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఆటోమేటిక్ గా అధికారం కోల్పోతారు. ఈ బిల్లులపై ప్రతిపక్షాలు గగ్గోలు పెడుతున్నాయి. ప్రతిపక్ష పార్టీల ముఖ్యమంత్రుల ఏలుబడిలో ఉన్న రాష్ట్రాలను అస్థిర పరిచేందుకే కేంద్రం ఈ చట్టం తీసుకొచ్చిందని చెబుతున్నారు. తీవ్ర నేరాలకు సంబంధించిన అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని తొలిగించేందకు ప్రస్తుతం మన చట్టంలో ఎలాంటి నిబంధనలు లేవు. తాజా బిల్లుతో వారిని తెలిగించే అధికారం వస్తుంది.
ఈ బిల్లుతో కేంద్ర ప్రాంత ప్రభుత్వ బిల్లు -2025తో పాటు 130 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు 2025తో పాటు పాటు జమ్మూ కశ్ీమర్ పునర్వస్థీకరరణ బిల్లు -2025, ఆన్ లైటన్ గేమింగ్ ను నియంత్రించే బిల్లు 2025 ను లోక్ సభలో ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. ఈ బిల్లు జమ్మూ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక హోదా కల్పిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
ఆన్ లైన్ గేమింగ్ నిర్వహించడాన్ని నేరంగా భావించే ఆన్ లైన్ గేమింగ్ బిల్లును కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనిపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు, కేంద్రంపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారికి గరిష్ఠంగా రూ. కోటి జరిమానా.. గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించనున్నారు.
