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పోటీ పరీక్షల విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వినూత్న విధానాలు.. ?

Central Goverment Implement New Examination Method:పోటీ పరీక్షల నిర్వహణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వినూత్న విధానాలు పాటించాలని సర్వత్రా డిమాండ్ వెల్లువెత్తుతోంది. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వ్యవహారం… ఆ తర్వాత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టిన కేంద్ర ప్రభ్వత్వం భవిష్యత్తులో పరీక్షణ నిర్వహణ అంశాన్ని లైట్ తీసుకుంటుందా? ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఆన్ లైన్ చేస్తుందా? పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందా? అనే ప్రశ్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాధానాలు ఇస్తుందా? ఆచరణలో అమలు చేస్తుందా? అనే అంశాలపై విద్యార్థుల్లో చర్చసాగుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:02 AM IST
పోటీ పరీక్షల విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వినూత్న విధానాలు.. ?
Image Credit: Central goverment on Exams (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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