/పోటీ పరీక్షల విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వినూత్న విధానాలు.. ?

Competitive Exams in New Mode: నీట్ పరీక్ష లీక్తో దేశ రాజధాని ఢిల్లీతోపాటు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ జంతర్ మంతర్ లోనూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాని నివాసం ఎదుట బైఠాయించింది. రాజకీయ పక్షాలు వేర్వేరుగా నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టాయి. జాతీయ స్థాయిలో నీట్ నిర్వహణలో కేంద్ర విద్యాశాఖ వైఫల్యం చెందిందని కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఆందోళనకు దిగింది. నీట్ నిర్వహణలో కేంద్ర వైఫల్యంపై కాంగ్రెస్ ప్రత్యక్ష పోరాటానికి దిగడం దేశమంతటా చర్చనీయాంశమైంది. ఇటు కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ, అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన, నిరసన ప్రదర్శనలతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ చేశారు. అనుకున్నది సాధించారు. 12 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు పెద్దగా కనిపించని విధంగా కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ, కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీశాయి.
రాజకీయంగా వేడి పుట్టించిన నీట్ పరీక్షా విధానం..
దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యలో ప్రవేశానికి నిర్వహించే నీట్ పరీక్షపై మరోసారి రాజకీయ చర్చ తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. పరీక్ష నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు, ఫలితాలపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిరసనలు కొనసాగుతున్న సమయంలో.. తమిళనాడుకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ నీట్ పరీక్షపై తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. నీట్ కేవలం వ్యతిరేకించడం సరిపోదని, వైద్య విద్యలో ప్రవేశానికి సంబంధించిన ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని టీవీకే డిమాండ్ చేసింది.
నీట్ పరీక్ష విధానంపై టీవీకే భిన్నాభిప్రాయం..
నీట్ పరీక్ష విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిణామాలను టీవీకే నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పరీక్ష నిర్వహణలో పారదర్శకత, విద్యార్థులకు సమాన అవకాశాలు, మెరిట్ ఆధారంగా వైద్య విద్యలో ప్రవేశం వంటి అంశాలపై అనేక అనుమానాలు, ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడిన ఇలాంటి కీలక పరీక్ష విషయంలో ఎలాంటి అనుమానాలకు తావులేకుండా వ్యవస్థను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని టీవీకే అభిప్రాయపడింది. నీట్ పరీక్షలో చోటుచేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న అక్రమాలు, అవకతవకలపై కేవలం నిరసన వ్యక్తం చేయడం లేదా విచారణకు డిమాండ్ చేయడం మాత్రమే తమ లక్ష్యం కాదని టీవీకే స్పష్టం చేసింది. వైద్య విద్యలో ప్రవేశానికి సంబంధించిన నీట్ విధానాన్నే సమూలంగా రద్దు చేయాలని పార్టీ కోరింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే పరీక్షా విధానంపై రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది.
నిబంధనలు కఠినంగానే ఉన్నా.. అధికారులు మాత్రం ఎందుకు ఫాలో కావడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. అధికార యంత్రాంగ బాధ్యతా రాహిత్యం, ఉన్నతాధికారుల ఉదాసీన వైఖరితో తరచూ ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజీతో పరీక్షార్థులు నష్టపోతున్నారనే ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది.
ఆలస్యంగా మేల్కొన్న ప్రభుత్వం..
బొద్దింకల పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళనలను లైట్ తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం... ఆలస్యంగా మేల్కొంది. ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ నీట్ నిర్వహణపై వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల లీక్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పదేళ్ల జైలు శిక్ష, ఒక కోటి రూపాయల జరిమానా విధించే విధంగా శిక్ష ఉంటుందని హెచ్చరికలతో వీడియో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. పరీక్షల నిర్వహణలో అధికారుల జవాబుదారి తనం పెంచే విధంగా కొత్త చట్టాన్ని అమల్లోకి తెస్తామని ప్రకటించారు. ఇపుడు జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే చర్చించి.. బిల్లు తీసుకొస్తామన్నారు.
విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యావకాశాల్లో ప్రతిభావంతులను ఎంపిక చేయడాని, ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో ఉద్యోగవకాశాలను కల్పించేందుకు నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలనే డిమాండ్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందా? నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దేశ వ్యాప్తంగా మెడికల్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకోసం ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షతో విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు చేయాలని జాతీయ పరీక్ష విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. పరీక్ష పత్రాల లీకేజీతో నీట్ రద్దుచేస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. నీట్ లీకేజీతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఈ పరిస్థితి భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకూడదని కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఆందోళన చేపట్టింది.
ఆన్ లైన్ ఎగ్జామ్ డిమాండ్..
దేశ వ్యాప్తంగా ఏకరీతి విధానంతో టెక్నాలజీ ఆధారంగా పరీక్ష నిర్వహించాలనే డిమాండ్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? లేదా? అనే అంశం విద్యార్థుల్లో చర్చసాగుతోంది. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీని విస్తృతంగా వినియోగించి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ తో ఎలాంటి తప్పిదాలు, లీకేజీలు లేకుండా పరీక్షలు నిర్వహించవచ్చని సాంకేతిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పేపర్ లీక్లు, అక్రమాలను అరికట్టడానికి ఆన్లైన్ విధానాలు, సీసీటీవీ నిఘా, బయోమెట్రిక్ హాజరును అమలు చేయడంలోచట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలనే డిమాండ్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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