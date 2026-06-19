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New Ration Cards: కేంద్రం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. కొత్తగా 3 కోట్ల రేషన్ కార్డులు, మంత్రి కీలక ప్రకటన!

Central Govt Announced 3 Crores New Ration Cards: కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీకి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప శుభవార్త అందించింది. PDS వ్యవస్థలో పారదర్శకతను పెంచే క్రమంలో కేంద్రం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. అర్హత లేని వారిని జాబితా నుండి తొలగించి, కొత్తగా సుమారు 3 కోట్ల మంది అర్హులైన వారికి రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, దేశవ్యాప్తంగా  అర్హులైన వారికి కొత్త కార్డులు ఇస్తామన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి ప్రకటనతో అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:51 PM IST
New Ration Cards: కేంద్రం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. కొత్తగా 3 కోట్ల రేషన్ కార్డులు, మంత్రి కీలక ప్రకటన!
Image Credit: Central Govt Announced 3 Crores New Ration Cards:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కేంద్రం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. కొత్తగా 3 కోట్ల రేషన్ కార్డులు, మంత్రి ప్రకటన!
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