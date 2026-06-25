/LPG Supply Restored: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఆంక్షలపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..

Central govt withdraws commercial LPG supply restrictions: ఎల్పీజి వినియోగ దారులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ద పరిస్థితులు కాస్త శాంతించడంతో కమర్షియల్ సిలిండర్లపై కేంద్రం ప్రభుత్వం గతంలో విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేసింది. ఈ నిర్ణయం వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈమేరకు అస్సాం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రవి కోట కీలక ప్రకటన చేశారు.
ఈ క్రమంలో కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ కార్యదర్శికి రాసిన లేఖను ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అన్ని రాష్ట్రాలలో కమర్షియల్ గతంలో మాదిరి సిలిండర్ల అమ్మకాలు యథావిధిగా జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా.. దేశీయేతర ప్యాక్డ్ ఎల్పీజీ సరఫరాపై అన్ని రకాల రంగాల పరిమితులను ఎత్తివేస్తు నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతే కాకుండా.. గతంలో నిలిపివేసిన బల్క్ LPG సరఫరాపై ఆంక్షల సడలింపు విధించింది.
అమెరియా, ఇరాన్ ల మధ్య శాంతి చర్చలు, ఒప్పందం, హర్మూజ్ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకోవడంతో దిగుమతుల పరిస్థితి మెరుగుపడటమే ఈ నిర్ణయానికి కారణమని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ వెల్లడించింది. సంక్షోభం సమయంలో నిలిపివేసిన బల్క్ ఎల్పీజీ సరఫరాలను కూడా ఇప్పుడు 50 శాతం మేర పునరుద్ధరించారు. ఈ నిర్ణయంతో మరల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న పరిశ్రమలకు , ఇతర సంస్థలకు రిలీఫ్ దొరకనుంది.
గతంలో యుద్దం వేళ.. ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి కోసం అవసరమైన C3-C4 గ్యాస్ వనరులను ఇతర రంగాలకు మళ్లించకుండా కేంద్రం కఠినంగా నిబంధనల్నిఅమలు చేసింది. ప్రస్తుతం మరల సిట్యువేషన్ సాధారణ పరిస్థితికి చేరుకొవడంతో పరిమితుల్ని కేంద్రం సడలిస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో గ్యాస్ వినియోగ దారులు కేంద్రం నిర్ణయంతో హర్షం వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
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