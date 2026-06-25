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LPG Supply Restored: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఆంక్షలపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..

Govt key decision on lpg cylinder supply: పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి ముందు నాటి స్థాయికి..మరల ప్యాక్డ్ LPG సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. దీంతో ఎల్పీజీ వినియోగ దారులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:28 PM IST
LPG Supply Restored: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఆంక్షలపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..
Image Credit: lpgsupplyinindia(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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