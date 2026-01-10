Central Govt: VB-G RAM G చట్టంపై విమర్శలు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ..!

VB-G RAM G ACT: వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్, ఆజీవికా మిషన్ (VB-G-RAM-G) చట్టంపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టింది. ఈ చట్టం కొత్తగా ఏదో ప్రయోగం కాదని.. ఇప్పటికే ఉన్న సంక్షేమ వ్యవస్థల పునాదులపై నిలబడి గ్రామీణ ఉపాధి వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని పేర్కొంది. VB-G-RAM-G కేవలం ప్రతీకాత్మకతకు కాకుండా, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, శ్రమకు గౌరవం, నిజమైన గ్రామీణ సాధికారతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని తెలిపింది. వ్యవసాయ పనులు అధికంగా ఉండే సమయంలో కూలీల లభ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని 60 రోజుల విరామాన్ని తప్పనిసరి చేశామని వెల్లడించింది.
సంవత్సరంలో కనీసం మూడు నెలల కాలాన్ని MGNREGA కోసం విరామ సమయంగా పరిగణించాలని యూపీఏ హయాంలో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి జైరాం రమేష్కు అప్పటి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శరద్ పవార్ లేఖలు రాసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసింది. ఈ 60 రోజుల కాలాన్ని నిర్ణయించే పూర్తి అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉందని.. విత్తనాల వేయడం, పంట కోత కాలాలను బట్టి రాష్ట్రాలు ఈ వ్యవధిని మార్చుకోవచ్చని పేర్కొంది. వ్యయ భారం అంశంపై కూడా ప్రభుత్వం స్పందించింది.
"ఈ పథకానికి అయ్యే ఖర్చులో కొంత శాతాన్ని రాష్ట్రాలు భరించాలని అప్పటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పి.చిదంబరం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఆ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటీరియల్ ఖర్చులో 75 శాతం భరించగా.. మిగిలిన 25 శాతం రాష్ట్రాలు భరించాయి. కేంద్రం ప్రాయోజితం చేసే గ్రామీణ హామీ పథకాల అమలు ప్రధాన బాధ్యత రాష్ట్రాలదే.. వ్యయాన్ని నిష్పత్తిలో భరించడం ద్వారా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.
డిమాండ్ ఆధారిత పని కేటాయింపు పాత విధానంతో బడ్జెట్ పరిమితులతో అసమతుల్యంగా ఉండేది. కొత్త సరఫరా ఆధారిత విధానం మరింత ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉంటుంది. ఇకపై గ్రామీణ పనులు ‘వికసిత్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళికలు’ ద్వారా రూపొందించి, మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో సమీకరించి, వికసిత్ భారత్ జాతీయ గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల స్టాక్లో విలీనం చేస్తారు. ముందస్తు అనుమతి పొందిన ఆస్తి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పనులు ప్రారంభమవుయి. రాష్ట్రాలు కనీసం 125 రోజుల ఉపాధి కల్పించాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే మరిన్ని రోజులు కూడా ఇవ్వవచ్చు. 15 రోజుల్లో పని ఇవ్వకపోతే భత్యం చెల్లించాల్సిందే.
గ్రామీణ పేదరికం 2011–12లో 25.7 శాతం నుంచి 2023–24లో 4.86 శాతానికి తగ్గిన నేపథ్యంలో, ఉపాధి వ్యవస్థ పునర్వ్యవస్థీకరణ అవసరమైంది. మరణాలు, వలసల కారణంగా అనేక జాబ్ కార్డులు నిర్వీర్యంగా మారాయి. కఠినమైన బయోమెట్రిక్ హాజరు నిబంధనలు, ఇండియా స్టాక్ సమగ్రత వల్ల నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం అడ్డుకుంటుంది. చట్టంలో పేరు మార్పు తప్ప ఉపాధి హామీ, కార్మిక హక్కులు, ఫిర్యాదు పరిష్కార విధానం లేదా భద్రతా చర్యల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. మహాత్మా గాంధీ పేరు తొలగించడం వల్ల “నైతిక అధికారం తగ్గింది” అన్న వాదన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమే.
గతంలో మానవీయ ధృవీకరణ విధానంలో భారీ మోసాలు, నిధుల లీకేజీలు జరిగాయని, మధ్యవర్తుల అవినీతి కారణంగా లబ్ధిదారులకు నష్టం వాటిల్లేది. ఒక దశలో కేవలం 0.76 కోట్ల మంది మాత్రమే ఆధార్ సీడింగ్ ద్వారా ధృవీకరించగా.. ఇప్పుడు జాతీయ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా అమలవుతోంది. దీని ద్వారా జీతాలు నేరుగా కార్మికుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అవుతున్నాయి. ఈ చట్టం కింద బాధ్యతాయుత వినియోగం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, ఫలితాల ఆధారిత వ్యయం ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. రాష్ట్ర, జిల్లా, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిల్లో పనుల ప్రణాళిక మెరుగుపడి, ప్రజాధనం ఉత్పాదకంగా, పారదర్శకంగా, దీర్ఘకాలిక ఆస్తుల సృష్టికి ఉపయోగపడుది. ఈ చట్టం వార్షిక ఉపాధి హామీని 100 రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచింది.." అని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
