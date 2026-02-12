English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Telangana Gram panchayat: కేంద్రం మరో సంచలనం.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ గ్రామ పంచాయతీలకు భారీ శుభవార్త..

Telangana Gram panchayat: కేంద్రం మరో సంచలనం.. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ గ్రామ పంచాయతీలకు భారీ శుభవార్త..

Central govt released funds for Gram panchayat: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం నేతలంతా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై నరాల తెగె ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్రం భారీ శుభవార్తను చెప్పింది. దీంతో గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:30 PM IST
  • మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేంద్రం శుభవార్త..
  • హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు..

Pm modi govt released funds for Telangana gram panchayat: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం నేతలంతా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా ప్రజలు మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై  ఆసక్తికరంగా చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో బుధవారం జరిగిన ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మొత్తంగా  73.03 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.

మరోవైపు ఎన్నికల అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఇప్పటికే బ్యాలెట్ బాక్స్ లలో ఉంది. రేపు (శుక్రవారం) ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ సర్కారు తెలంగాణ పంచాయతీలకు భారీ శుభవార్త చెప్పారు. తెలంగాణలోని గ్రామ పంచాయతీలకు ఆర్థిక సంఘం రూ. 387 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే వారం రోజుల క్రితం తొలి విడతగా రూ.259.36 కోట్లు విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరోసారి విడుదల చేయడంతో రెండు విడతల్లో కలిపి రూ.646.46 కోట్ల నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ నిధులతో, గ్రామపంచాయతీల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులతో పాటు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఊతం లభించనుంది. కేంద్రం నుంచి గ్రామ పంచాయతీలకు మరో రూ.2,400 కోట్ల నిధులు రావాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రామాలుపట్టణాలకు పట్టుకొమ్మలుగా చెబుతారు.

Read more: Bhadradri Konthagudem: నా డబ్బులు, కుక్కర్‌లు ఇచ్చేయండి.. గల్లీలో రచ్చ చేస్తున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థి.. ఏమైందంటే..?

దీనిలో భాగంగా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి కుంటుపడకుండా ఉండటానికి పెండింగ్ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రంకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ క్రమంలో కేంద్రం నుంచి పలు విడతలుగా నిధులు విడుదలయ్యాయి.దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం  కేంద్రం నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసింది. మొత్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కేంద్రం నిధులు విడుదల చేయడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

 

telangana municipal electionsbhadradri kothagudemTelangana PoliticsMunicipal electionsCongress govt

