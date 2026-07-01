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ఉపాధీ హామీ కూలీలకు కేంద్రం తీపి కబురు.. కనీస కూలీ రూ.300..!

VB-G RAM G Wage Rates Increased: ఉపాధి హామీ కూలీల కనీస వేతనాన్ని కనీసం 300 రూపాయలకు పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 10 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఇందుకు సంబంధించి కేంద్ర నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 01, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:40 PM IST
ఉపాధీ హామీ కూలీలకు కేంద్రం తీపి కబురు.. కనీస కూలీ రూ.300..!
Image Credit: VB-G RAM G Wage Rates Increased (Source: Google Gemini AI)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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