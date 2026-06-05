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Free Electricity: 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్..కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీమ్..ఇలా అప్లే చేయండి!

Free Electricity 300 Units: పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల కోసం కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం మరో సరికొత్త స్కీమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఓ పథకం కింద 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్తు అందించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ పథకానికి ఏ అర్హత ఉండాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:16 PM IST
Free Electricity: 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్..కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీమ్..ఇలా అప్లే చేయండి!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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