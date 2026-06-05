/Free Electricity: 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్..కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీమ్..ఇలా అప్లే చేయండి!

Free Electricity 300 Units: నిరుపేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు విద్యుత్ బిల్లులు భారం తగ్గించేందుకు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన పథకమే 'పీఎం సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీయోజన'. ఈ పథకం కింద ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఉచితంగా కరెంటు పొందడమే కాకుండా, విద్యుత్ను అమ్మి సొమ్ము కూడా సంపాదించుకోవచ్చు.
తాజాగా కేంద్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి పథకంపై కీలక ప్రకటన చేశారు. 2026 డిసెంబర్ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 75 లక్షలు ఇళ్లకు సోలార్ ప్యానల్స్ అమర్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, ఇప్పటివరకు 25 లక్షలు ఇళ్లల్లో వీటిని విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేశామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సబ్సిడీ లభించే వివరాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం కింద 75 వేల కోట్లను కేటాయించింది. ఏర్పాటు చేసుకుని ప్యానల్స్ సామర్ధ్యాన్ని బట్టి భారీగా రాయితీ (సబ్సిడీ) అందిస్తుంది.
సోలార్ ప్యానల్ సామర్థ్యం 1 కిలో వాట్ (Kw) ఇంటిపై అమర్చేందుకు కేంద్రం రూ.30,000 స్థిర సబ్సిడీని అందజేస్తుంది. అలాగే రెండు కిలో వాట్ సామర్థ్యంతో ఏర్పరిచే ప్యానల్స్ కు ఖర్చులో 60 శాతం రాయితీ ఇవ్వనుండగా.. అలాగే రెండు నుంచి మూడు కిలోమీటర్లు సామర్థ్యం ఉన్న సూర్యఫలకాలకు అదనపు సామర్థ్యం పై 40% రాయితీ ఇవ్వనున్నారు. చివరగా 3 కిలో వాట్ల సామర్థ్యం సోలార్ ప్యానల్స్ పై గరిష్టంగా 78 వేల రూపాయల వరకు సబ్సిడీని అందించనున్నారు.
ఈ పథకం ముఖ్య ప్రయోజనాలు..
1) ప్రతి నెల 300 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంటు వాడుకోవచ్చు.
2) సోలార్ ద్వారా తయారైన కరెంట్ లో మీ ఇంటి అవసరాలకు పోను మిగిలిన విద్యుత్ స్థానిక డిస్కౌంట్ కంపెనీలకు విక్రయించి డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
3) జీవితకాలం కరెంట్ బిల్లు భయం ఉండదు.
అర్హులు ఎవరు?
> దేశంలోని పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈ పథకానికి అర్హులు.
> సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండి, రూఫ్ టాప్ (పై కప్పు)పై సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటుకు స్థలం ఉండాలి.
> రెసిడెన్షియల్ వినియోగదారులు, గ్రూప్ హౌసింగ్ సొసైటీలు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
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