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నంద్ కిషోర్ గోయోంకా మృతిపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్‌వాల్ భావోద్వేగ లేఖ..

Central Minister Condoles Death of Nand Kishore Goenka: ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి గారైన  శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మృతిపై ఇప్పటికే ప్రధాన మంత్రి సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా నంద కిషోర్ గారి మృతిపై కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ తీవ్ర సంతాపం తెలిపారు. ఆయనను ఒక అంకితభావం గల వాలంటీర్‌గా అభివర్ణిస్తూ,   సమాజానికి ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన కుమారుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు తన సంతాపం తెలుపుతూ ఒక లేఖ పంపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST
నంద్ కిషోర్ గోయోంకా మృతిపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్‌వాల్ భావోద్వేగ లేఖ..
Image Credit: Nand Kishore Goenka (ZEE News Hindi/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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