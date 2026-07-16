Nand Kishore Goenka: హర్యానాకు చెందిన ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు, ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రిగారైన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా పార్థివ దేహానికి బుధవారం (జూలై 15) నాడు సంప్రదాయ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరిగాయి. ఆయన కుమారుడు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి చితికి అగ్ని సంస్కారం చేశారు. శ్రీ నంద కిషోర్ మృతిపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సహా పలువురు ప్రముఖ సినీ రాజకీయ నాయకులు వివిధ మాధ్యమాల వేదికగా తమ సంతాపం తెలియజేశారు. తాజాగా కేంద్ర న్యాయ శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత) అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ శ్రీ నంద కిషోర్ గారి మరణం పట్ల సంతాపం తెలుపుతూ ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ సుభాష్ చంద్రకు సుదీర్ఘ సంతాప లేఖను పంపారు.
ఈ సంతాప లేఖలో కేంద్ర మంత్రి.. "మీ పూజ్య తండ్రి, ప్రఖ్యాత సంఘ సేవకుడు అయిన దివంగత శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణ వార్త విని నేను తీవ్ర దుఃఖానికి లోనయ్యాను. ఈ బాధతప్త సమయంలో, మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. దివంగత శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి సంపూర్ణ జీవితం, వ్యక్తిత్త్వం, కృషి మనందరికీ నిరంతరం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయన్నారు. జ్ఞానం, కృషి, సేవ, విలువలతో నిండిన ఆయన జీవితం ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు. సమాజంలో ఆయన నెలకొల్పిన విలువలు, ఆదర్శాలు, మార్గ దర్శకత్వం రాబోయే తరాలకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయన్నారు.
శ్రీ నంద కిషోర్ గారి ఆత్మకు శాంతి కలుగుగాక..
కేంద్ర మంత్రి తన సంతాప లేఖలో ఇంకా ఇలా రాశారు, "ఒక నిబద్ధత గల మేధావిగా, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన స్వచ్ఛంద కార్యకర్తగా, గోసేవ, వివిధ సామాజిక పనులకు ఒక ప్రముఖ స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తిగా, ఆయన ఎల్లప్పుడూ సామాజిక సంక్షేమానికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆయన నిరాడంబర జీవితం, వినయ పూర్వకమైన వ్యక్తిత్వం, అంకితభావం, దేశభక్తి, సమాజం పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండి పోతాయన్నారు. ఆయన సూత్రబద్ధమైన జీవనశైలి, సేవ సమాజానికి శాశ్వత స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయన్నారు. ఆయన ఆత్మకు భగవంతుడు తన పాదాల చెంత స్థానం కల్పించాలన్నారు. గోయోంకా కుటుంబానిక పూడ్చలేని నష్టాన్ని భరించే శక్తిని, ఓర్పును, ధైర్యాన్ని ఆ దేవుడు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్టు తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఈ నెల 13న శ్రీ నంద కిషోర్ గోయోంక కన్నుమూత..
శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా విషయానికొస్తే.. ఈ నెల 13న స్వగృహంలో వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా కన్నుమూసారు. నిరాడంబరమైన జీవితం గడిపిన వ్యక్తిగా, తన కుటుంబానికి బలమైన ఆసరాగా నిలిచిన వ్యక్తిగా, తన విలువలకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చిన వ్యక్తిగా ఆయన ఎప్పటికీ గుర్తుండి పోతారు. ఆయన మరణం పట్ల సామాజిక, వృత్తి, ప్రజా జీవితంలోని ఎందరో ప్రముఖులు తమ ప్రగాఢ దుఃఖాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ నివాళులర్పించారు. సంతాప సందేశాలు ప్రత్యేకంగా శ్రీ నంద కిషోర్ స్థాపించిన విలువలను, క్రమశిక్షణను, కుటుంబం పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించాయి.
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