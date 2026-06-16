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Diesel Tax: పెట్రోల్‌కు ఊరట.. డీజిల్, ATFపై మాత్రమే పన్ను పెంపు!

Diesel Tax:దేశంలో ఇంధన లభ్యతను కాపాడడం మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డీజిల్, విమాన ఇంధనం (ATF) ఎగుమతులపై విండ్‌ఫాల్ ట్యాక్స్‌ను పెంచింది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం డీజిల్‌పై ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం లీటరుకు ₹14కు, ATFపై ₹12.50కు పెరిగింది. అయితే పెట్రోల్ ఎగుమతులపై పన్ను యథాతథంగా కొనసాగుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 16, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:50 AM IST
Diesel Tax: పెట్రోల్‌కు ఊరట.. డీజిల్, ATFపై మాత్రమే పన్ను పెంపు!
Image Credit: diesel(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Diesel Tax: పెట్రోల్‌కు ఊరట.. డీజిల్, ATFపై మాత్రమే పన్ను పెంపు!
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