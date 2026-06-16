Diesel Tax:కేంద్ర ప్రభుత్వం డీజిల్ మరియు విమాన ఇంధనం (ATF) ఎగుమతులపై విధించే విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ను పెంచింది. ఈ కొత్త పన్ను రేట్లు మంగళవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే పెట్రోల్ ఎగుమతులపై ఉన్న పన్నులో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, డీజిల్ ఎగుమతులపై ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం (SAED) లీటరుకు ₹13.50 నుంచి ₹14కు పెంచబడింది. అలాగే విమాన ఇంధనం (ATF) ఎగుమతులపై పన్ను లీటరుకు ₹9.50 నుంచి ₹12.50కు పెరిగింది. కానీ పెట్రోల్ ఎగుమతులపై పన్ను మాత్రం లీటరుకు ₹1.50గానే కొనసాగుతుంది.
దేశంలో పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ వినియోగానికి సంబంధించిన పన్ను రేట్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ప్రజలకు అవసరమైన ఇంధనం సరిపడా అందుబాటులో ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంతకుముందు జూన్ 1 నుంచి అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ల ప్రకారం పెట్రోల్పై ₹1.50, డీజిల్పై ₹13.50, ATFపై ₹9.50 పన్ను ఉండేది. ఇప్పుడు డీజిల్ మరియు ATFపై మరింత పెంపు జరిగింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య జరిగిన ఘర్షణల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశీయ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం ఎగుమతులపై అదనపు పన్ను విధించింది.
విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ వల్ల కంపెనీలు అధిక లాభాల కోసం ఎక్కువగా ఎగుమతులు చేయకుండా నియంత్రించవచ్చు. దీంతో దేశంలో ఇంధన సరఫరా స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ధరల పెరుగుదలను కూడా కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు.
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