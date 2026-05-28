/Chandrayaan: చందమామపై భారీగా మంచు నిల్వలు.. ఇస్రో చంద్రయాన్ డేటాలో సంచలన నిజాలు!

ISROs Chandrayaan Findings Latest News: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన లూనార్ మిషన్లో మరో కీలకమైన మైలురాయి నమోదయింది. చందమామపై పరిశోధనలు చేస్తున్న మన శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్ష చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన, సంచలన ఆధారాలను కనుగొన్నట్లు తెలుస్తోంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువానికి సమీపంలో ఉన్న భూగర్భంలో భారీగా నీటితో పాటు మంచు నిల్వలు ఉన్నట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు.. చంద్రయాన్ టు ఆర్బిటర్ పంపిన తాజా డేటాను విశ్లేషించిన తర్వాత ఈ అద్భుతమైన విషయాన్ని ఇస్రో అధికారికంగా వెల్లడించింది..
చంద్రయాన్ మిషన్..
చంద్రయాన్ మిషన్ లో భాగంగా పంపిన ఆర్బిటర్ విజయవంతంగా చంద్రుడి కక్షలో తిరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో అమర్చిన అత్యాధునిక డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ (DFSAR) ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని నిశితంగా పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడిపై సూర్యకాంతి అస్సలు పడకుండా.. ఎప్పుడు కారు చీకటిలో ఉండే కొన్ని లోతైన బిలాలను.. ఈ రాడార్స్ స్కాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ బిలాలు ఉపరితలం కింది భాగంలో భూగర్భంలో కోట్ల సంవత్సరాలుగా గనీభవించిన స్థితిలో నీరుతో పాటు మంచు గడ్డలు ఉన్నట్లు ఈ రాడార్ బలమైన ఆధారాలు సేకరించింది.
ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ 2..
2019లో ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ 2 మిషన్లో ల్యాండర్ సాంకేతిక కారణాల వల్ల చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ లాండింగ్ కాలేకపోయిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. ఆ సమయంలో ల్యాండర్ విఫలమైనప్పటికీ.. చంద్రుడి కక్షలో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్బిటర్ మాత్రం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అద్భుతంగా పనిచేస్తూనే వస్తోంది.. అంతరిక్షంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ తట్టుకొని నిలబడేలా రూపొందించిన ఈ ఆర్బిటర్.. ఇప్పుడు సరికొత్త డేటాను అందిస్తూ అంతరిక్ష రంగంలో భారత దేశ కీర్తి పతాకాన్ని మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగురవేసింది..
చంద్రుడిపై మానవ నివాసాలు..
చంద్రుడు పై నీటి జాడలు స్పష్టం అవ్వడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఇస్రో చేపట్టబోయే చంద్రయాన్ 4 వంటి ఇతర లూనార్ మిషన్లకు ఇది ఎంతో కీలకంగా మారబోవుతోందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో చంద్రుడిపై మానవ నివాసాలను ఏర్పాటు చేయడానికి.. అక్కడి నుంచి ఇతర గ్రహాలకు ప్రయోగాలు చేయడానికి ఈ మంచు నిలువలు తాగునీరుగా.. రాకెట్ ఇంధన తయారీకి ఆక్సిజన్తో పాటు హైడ్రోజన్గా ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అంతరిక్ష శాస్త్ర నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన నిపుణులు కూడా చందమామపై మంచు నిలువలతో పాటు అక్కడక్కడ నీటి నిల్వలను భారత్ కనుగొనడం వల్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
