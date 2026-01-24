English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jio Airtel Plans: జియో, ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు పండగే.. ఈ చీపెస్ట్ ప్లాన్లతో 150GB డేటా, ఓటీటీ ఫ్రీ.. వెంటనే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!

Jio Airtel Plans: జియో, ఎయిర్‌టెల్ తమ యూజర్ల కోసం అదిరిపోయే ప్లాన్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్లలో మీకు నచ్చిన ప్లాన్‌ని ఎంచుకొని రీఛార్జ్ చేసుకోండి. ఈ ప్లాన్లలో భాగంగా 150GB డేటాతో పాటు ఓటీటీ యాప్స్ కూడా ఫ్రీగా యాక్సస్ పొందొచ్చు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:16 AM IST

Jio Airtel Plans: జియో, ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు పండగే.. ఈ చీపెస్ట్ ప్లాన్లతో 150GB డేటా, ఓటీటీ ఫ్రీ.. వెంటనే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!

Jio Airtel Best Recharge Plans: రిలయన్స్ జియో, ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్. జియో, ఎయిర్‌టెల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లతో పాటు బెస్ట్ పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌లను సరసమైన ధరకే అందిస్తున్నాయి. అంతేకాదు.. ఫ్యామిలీ పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి ఫ్యామిలీ మెంబర్లకు సాధారణ సిమ్ కార్డ్, అదనపు సిమ్ కార్డులను అందిస్తాయి. 150GB వరకు డేటాతో పాటు అనేక OTT యాప్‌లకు ఫ్రీ యాక్సెస్‌ అందిస్తాయి. ఈ ప్లాన్‌లలో అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్ పెయిడ్ ప్లాన్ల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఎయిర్‌టెల్ రూ. 999 ప్లాన్..
ఈ ప్లాన్ రెగ్యులర్ సిమ్, రెండు ఫ్రీ యాడ్-ఆన్ సిమ్‌లను అందిస్తుంది. ప్రైమరీ యూజర్ 150GB డేటాను పొందవచ్చు. యాడ్-ఆన్ మెంబర్లకు కంపెనీ ఒక్కొక్కరికి 30GB డేటాను అందిస్తోంది.

ఫ్రీ SMS, ఫోన్ కాలింగ్..
ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్, అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ వస్తుంది. మీరు 100GB గూగుల్ వన్ స్టోరేజీని కూడా పొందవచ్చు.

OTT యాప్స్ ఫ్రీ..
ఈ ప్లాన్ 6 నెలలు అమెజాన్ ప్రైమ్, ఒక ఏడాదికి జియో హాట్‌స్టార్ మొబైల్, ఆపిల్ టీవీని యాక్సస్ చేయొచ్చు. మీరు ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లే ప్రీమియంకు కూడా యాక్సెస్ పొందవచ్చు.

జియో రూ. 449 ప్లాన్..
ఈ పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్ ఒక జనరల్ సిమ్‌తో పాటు 3 యాడ్-ఆన్ సిమ్‌ల ఆప్షన్ అందిస్తుంది. ప్రతి సిమ్‌కు రూ. 150 చెల్లించాలి. ఈ ప్లాన్ మొత్తం 75GB డేటాను అందిస్తుంది. ప్రతి అదనపు సిమ్‌కు 5GB అదనపు డేటా లభిస్తుంది.

ఫ్రీ కాలింగ్, OTT బెనిఫిట్స్..
ఈ జియో ప్లాన్ అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్‌తో వస్తుంది. కంపెనీ రోజుకు 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ జియో హాట్‌స్టార్, జియో టీవీలకు ఫ్రీ యాక్సెస్‌తో కూడా వస్తుంది.

గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ ఫ్రీ..
ఈ రిలయన్స్ జియో ప్లాన్ రూ. 35,100 ధరతో గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్‌కు సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 18 నెలల వరకు వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ జియో ఏఐ క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌ కూడా అందిస్తుంది.

