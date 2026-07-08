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Love గుడ్డిదంటే ఇదేనా? ప్రియుడి కోసం 88 తులాల బంగారం దోచేసిన యువతి!

Crime Latest News: ప్రేమ పేరుతో జరిగిన ఒక ఘోర నమ్మకద్రోహం చెన్నైలో వెలుగుచూసింది. లవర్ కార్తీక్ (21) చెప్పిన అబద్ధాలను నమ్మి, ఓ 18 ఏళ్ల యువతి తన సొంతిట్లోనే ఏకంగా 88.4 తులాల బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించి.. ప్రియుడికి ఇచ్చింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:31 PM IST
Love గుడ్డిదంటే ఇదేనా? ప్రియుడి కోసం 88 తులాల బంగారం దోచేసిన యువతి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Love గుడ్డిదంటే ఇదేనా? ప్రియుడి కోసం 88 తులాల బంగారం దోచేసిన యువతి!
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