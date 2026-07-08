/Love గుడ్డిదంటే ఇదేనా? ప్రియుడి కోసం 88 తులాల బంగారం దోచేసిన యువతి!

Chennai Love Cheating Case: అందరూ ప్రేమ గుడ్డిదని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ ఆ గుడ్డి ప్రేమ ఒక్కోసారి కన్నవారిని.. నమ్ముకున్న కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేస్తూ ఉంటుంది.. తాజాగా తమిళనాడులోని చెన్నైలో ఇటువంటి ఘటన ఒకటి వెలుగుచూసింది. ప్రేమించిన ప్రియుడి కోసం ఓ యువతి తన సొంతింటిలో భారీ చోరీకి పాల్పడింది. ఏకంగా 88.4 తులాల బంగారు ఆభరణాలను కొద్దికొద్దిగా దొంగిలించి ప్రియుడి చేతిలో పెట్టింది.. ఆ నమ్మకద్రోహి ఆ నగలని అమ్మి.. స్నేహితులతో కలిసి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపాడు. చివరకు పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజం బయటపడటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు..
అసలు ఏం జరిగిందంటే?
చెన్నైలోని మధురవాయల్ ప్రాంతానికి చెందిన పన్నీర్సెల్వం (51) తన అన్న మరణించడంతో.. ఆయన భార్యతో పాటు ముగ్గురు కుమార్తెల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నాడు. కొన్ని నెలల క్రితం పన్నీర్సెల్వం తనకు సంబంధించిన బంగారు నగలను తన వదినకు ఇచ్చి.. బీరువాలో భద్రపరచమని చెప్పాడు.. కాగా.. కొన్ని రోజుల క్రితం ఇంట్లోని బీరువాను తెరిచి చూడగా పన్నీర్సెల్వం ఇచ్చిన బంగారు నగలతో పాటు వారి సొంత బంగారం మొత్తం 88 తులాలకు పైగా బంగారం మాయమైనట్లు గుర్తించి షాక్కు గురయ్యారు. ఇంట్లో ఎలాంటి తాళాలు పగలగొట్టకపోవడంతో విస్తుపోయిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే మధురవాయల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
అబద్ధాలతో దోపిడీ..
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు. బీరువా తలుపులు పగలగొట్టకపోవడంతో.. ఇది కచ్చితంగా ఇంట్లోని వారి పనే అని పోలీసులు అనుమానించారు. ఈ క్రమంలో పన్నీర్సెల్వం అన్న మూడో కుమార్తె అయిన 18 ఏళ్ల యువతి ప్రవర్తనపై పోలీసులకు సందేహం వచ్చి.. ఆమెను గట్టిగా విచారించడంతో అసలు నిజం ఏంటో బయటపడింది.
గతేడాది ఇంటర్మీడియట్ సెలవుల్లో ఆ యువతి ఒక చోట పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగం చేసేందుకు వెళ్లింది.. అక్కడ షెనాయ్ నగర్కు చెందిన కార్తీక్ (21) అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడి.. అది కాస్తా ప్రేమగా మారుతూ వచ్చింది. యువతి అమాయకత్వాన్ని కార్తీక్ ఆసరాగా చేసుకున్నాడు. మా నాన్నకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని.. ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం అత్యవసరంగా డబ్బు కావాలని అంటూ నమ్మబలికాడు..
కొద్దికొద్దిగా నగలు మాయం..
ప్రియుడి మాటలను గుడ్డిగా నమ్మిన ఆ యువతి.. ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియకుండా బీరువాలో ఉన్న బంగారు నగలను కొద్దికొద్దిగా దొంగిలించి.. కార్తీక్కు ఇవ్వడం ప్రారంభించింది.. కార్తీక్ ఆశ అక్కడితో ఆగలేదు.. ఆ తర్వాత కూడా వరుసగా డబ్బు.. నగలు కావాలని అడగడంతో, ఇంట్లో ఉన్న మొత్తం 88 తులాల బంగారాన్ని యువతి అతడికి అప్పగించింది. ఆ నగలను తీసుకున్న కార్తీక్.. తన స్నేహితులతో కలిసి వాటిని తాకట్టు పెట్టి.. ఆ డబ్బుతో కొత్త కారు.. ఖరీదైన మోటార్ సైకిళ్లు, అత్యంత విలాసవంతమైన స్మార్ట్ఫోన్లు కొనుగోలు చేసి స్నేహితులతో కలిసి జల్సాలు చేశాడు.
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