Chennai Hotel Adds Gas Charge on Idli: ఇప్పటి వరకు మనం ఏవైనా వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే జీఎస్టీ వేయడం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తిన్న టిఫిన్కు కూడా జీఎస్టీ అందులో ఇడ్లీ, దోశలపై వేయడం చూశారా? అవును, ఇది నిజమే ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఘటనే చైన్నైలోని ఓ హోటల్లో చోటు చేసుకుంది. ఓ వినియోగదారుడు మాములుగా హోటల్కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఇడ్లీ ఆర్డర్ పెట్టి తిన్నాడు. అయితే, అతనికి చివరిగా బిల్ కూడా కట్టమని ఇచ్చారు. ఇక్కడ వరకు అన్నీ హోటళ్లు చేస్తాయి. అందరికీ ఎదురయ్యేదే .. కానీ, ఇక్కడ ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చిన బిల్లులో కేవలం ఇడ్లీ దోశలకు మాత్రమే కాదు. ఆ ఇడ్లీ తయారీకి వాడిన గ్యాస్కు కూడా కొత్త 'గ్యాస్ బిల్' కూడా వేశారు. దీంతో సదరు వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు. అంటే ఇది కూడా సాధారణ ప్రజలపైనే భారం.
చెన్నైలోని పెరుగుండిలో ప్రాంతంలో జరిగింది. దీంతో ఆ బిల్లును సదరు వినియోగదారుడు ఎక్స్ వేధికగా షేర్ చేయడంతో నెట్టింటా వైరల్ అవుతోంది. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి తిన్న ఇడ్లీకి రూ.33.33, మేదు వడకు రూ.33.33 ఇక గ్యాస్ ఛార్జీలు రూ.9.52 పైసలు వేశారు. ఇందులో సర్ ఛార్జీలు కూడా అదనంగా విధించారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ బిల్లు రచ్చగా మారింది. ఇక ప్లేట్లు కడిగితే నీళ్ల ఛార్జీ, వేసిన ఏసీకి గాలి ఛార్జీలు కూడా వేస్తారేమో అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎటు వెళ్లి మళ్లీ వినియోగదారుల జేబుకే చిల్లు అని అంటున్నారు.
ఈ బిల్ ఎక్స్ వేధికగా Dharmesh(@DHarshwal) దీన్ని గ్రోక్లో వేసి ట్యాగ్ చేయగా ఇది కేవలం ఏఐ జనరేట్ చేసిందని తెలిపింది. సాధారణంగా GSTIN లో 15 అంకెలు ఉంటాయి. కానీ, ఈ బిల్లులో కేవలం 14 మాత్రమే ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ బిల్లులో 'Thar k You' అని కూడా ఉంది. ఈ రెస్టారెంట్ కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉంది కానీ, ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. కాబట్టి ఈ బిల్లును సోషల్ మీడియాలో పెట్టి వైరల్ చేస్తున్నారు.
టీవీల్లో పదేపదే చూపించకండి..
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరతపై కీలక ఆదేశాలు చేసింది. ప్రజలు అనవసరంగా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలి. గ్యాస్ బుకింగ్ ఏ ఆందోళన లేకుండా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని చెప్పింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ గ్యాస్ సరఫరాపై పర్యావేక్షిస్తున్నాయని తెలిపింది. టీవీల్లో కూడా ఈ గ్యాస్ కొరతపై తరచూ విజువల్స్ చూపించకూడదని ఆదేశించింది.
