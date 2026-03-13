English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gas Charge: గాలికి, నీళ్లకు కూడా బిల్లు వేస్తారా? 'గ్యాస్ ఛార్జీ' పేరుతో కస్టమర్‌కు చుక్కలు చూపించిన హోటల్.. అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే?

Chennai Hotel Adds Gas Charge on Idli: యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వంటగ్యాస్‌పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈనేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌లపై సరికొత్త ఆంక్షలు కూడా విధించింది కేంద్రం. డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ దొరక్కా జనాలు గ్యాస్‌ ఏజేన్సీలవైపు పరుగులు తీస్తున్నారు. అయితే, కేంద్రం మాత్రం అవసరం నిమిత్తం మాత్రమే తీసుకోవాలి. నిల్వ ఉంచకూడదని చెప్పింది అయితే, కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో హోటళ్లు సామాన్యులపై సరికొత్త బిల్లును పరిచయం చేస్తున్నాయి. దీంతో మరో విధంగా కూడా వినియోగదారుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. ఈ వైరల్‌ చెన్నై హోటల్‌ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Chennai Hotel Adds Gas Charge on Idli:  ఇప్పటి వరకు మనం ఏవైనా వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే జీఎస్టీ వేయడం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తిన్న టిఫిన్‌కు కూడా జీఎస్టీ అందులో ఇడ్లీ, దోశలపై వేయడం చూశారా? అవును, ఇది నిజమే ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఘటనే చైన్నైలోని ఓ హోటల్‌లో చోటు చేసుకుంది.  ఓ వినియోగదారుడు మాములుగా హోటల్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఇడ్లీ ఆర్డర్‌ పెట్టి తిన్నాడు. అయితే, అతనికి చివరిగా బిల్‌ కూడా కట్టమని ఇచ్చారు. ఇక్కడ వరకు అన్నీ హోటళ్లు చేస్తాయి. అందరికీ ఎదురయ్యేదే .. కానీ, ఇక్కడ ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చిన బిల్లులో కేవలం ఇడ్లీ దోశలకు మాత్రమే కాదు. ఆ ఇడ్లీ తయారీకి వాడిన గ్యాస్‌కు కూడా కొత్త 'గ్యాస్‌ బిల్‌' కూడా వేశారు. దీంతో సదరు వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు. అంటే ఇది కూడా సాధారణ ప్రజలపైనే భారం.

చెన్నైలోని పెరుగుండిలో ప్రాంతంలో జరిగింది. దీంతో ఆ బిల్లును సదరు వినియోగదారుడు ఎక్స్‌ వేధికగా షేర్‌ చేయడంతో నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోంది. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి తిన్న ఇడ్లీకి రూ.33.33, మేదు వడకు రూ.33.33 ఇక గ్యాస్‌ ఛార్జీలు రూ.9.52 పైసలు వేశారు. ఇందులో సర్‌ ఛార్జీలు కూడా అదనంగా విధించారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో ఈ బిల్లు రచ్చగా మారింది. ఇక ప్లేట్లు కడిగితే నీళ్ల ఛార్జీ, వేసిన ఏసీకి గాలి ఛార్జీలు కూడా వేస్తారేమో అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎటు వెళ్లి మళ్లీ వినియోగదారుల జేబుకే చిల్లు అని అంటున్నారు.

 

ఈ బిల్‌ ఎక్స్‌ వేధికగా Dharmesh(@DHarshwal) దీన్ని గ్రోక్‌లో వేసి ట్యాగ్‌ చేయగా ఇది కేవలం ఏఐ జనరేట్‌ చేసిందని తెలిపింది. సాధారణంగా GSTIN లో 15 అంకెలు ఉంటాయి. కానీ, ఈ బిల్లులో కేవలం 14 మాత్రమే ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ బిల్లులో 'Thar k You' అని కూడా ఉంది. ఈ రెస్టారెంట్‌ కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉంది కానీ, ప్రస్తుతం ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ల కొరత ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. కాబట్టి ఈ బిల్లును సోషల్‌ మీడియాలో పెట్టి వైరల్‌ చేస్తున్నారు.

టీవీల్లో పదేపదే చూపించకండి..
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ కొరతపై కీలక ఆదేశాలు చేసింది. ప్రజలు అనవసరంగా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలి. గ్యాస్‌ బుకింగ్‌ ఏ ఆందోళన లేకుండా బుకింగ్‌ చేసుకోవచ్చని చెప్పింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ గ్యాస్‌ సరఫరాపై పర్యావేక్షిస్తున్నాయని తెలిపింది. టీవీల్లో కూడా ఈ గ్యాస్‌ కొరతపై తరచూ విజువల్స్‌ చూపించకూడదని ఆదేశించింది.

Also Read:​  పీఎం కిసాన్‌ దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అర్హతలు.. కొత్తవారికి అవకాశం ఉందా? ఈ కార్డు ఉంటేనే!

Also Read:​ ఎల్‌పీజీ.. సీఎన్‌జీ ఎలా తయారు చేస్తారు? పూర్తి ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుసుకోండి..

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Viral chennai idli billWest Asia war impact on IndiaChennai hotel gas charge billidli price hike Chennairestaurant extra charges India

