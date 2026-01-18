Chennai murder case Two women killed lover in pallavaram tamil nadu: సమాజంలో భార్యభర్తల బంధం గాల్లోదీపంలా మారిపొయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిరోజు దంపతుల హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది పడక సుఖం కోసం కట్టుకున్న వారిని దారుణంగా హతమారుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలుపెట్టుకుని వీరి జీవితాలను నాశనం చేసుకొవడంతో పాటు, ఇతరుల్ని కూడా బజారున పడేస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలోని పల్లవరంలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇద్దరు మహిళలు ఒక యువకుడ్ని తమ బుట్టలో పడేశారు. అతను తొలుత వాళ్లతో బానేఉన్న బాగా వేధిస్తున్నాడని అతడ్ని వదిలించుకొవాలని ప్లాన్ లు చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
తమిళనాడులోని చెన్నై పల్లవరం సమీపంలోని త్రిశూలం అమ్మన్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన సెల్వక్ కుమార్ (వయస్సు 22) కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతనికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. అయితే పక్క వీధిలో ఉండే రీనాతో అనే వివాహితతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. తరచుగా రీనా తన భర్తతో పనికి వెళ్లిపోగానే సెల్వక్ తో ఎంజాయ్ చేసేది.
ఇక రీనా ఫ్రెండ్ అయిన మరో యువతి రజిత తో సెల్వక్ కు పరిచయం అయ్యింది. ముగ్గురు కలిసి తరచుగా కలుసుకునే వారు. వీరి మధ్య ఒకరికి ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నడిచేది. ఇక ఇటీవల తనతో తరచుగా శారీరక సంబంధం పెట్టుకొవాలని సెల్వక్ ఇద్దర్ని వేధించేవారు. ఇతగాడి వేధింపులు ఎక్కువ కావడంతో ఎలా అయిన సెల్వక్ ను వదిలించుకొవాలని ఇద్దరు కిలేడీలుప్లాన్ లు వేశారు. ఇటీవల రాత్రి మాట్లాడుకుందామని పిలిచారు. అయితే.. వీరికి ఇంకా నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్ లు కూడా ఉన్నారు.
సెల్వక్ ఇద్దరితో ఏకాంతంగా ఉండగా వీరి బాయ్ ఫ్రెండ్ లు మారణాయుధాలతో సెల్వక్ పై దాడిచేసి హతమార్చారు. ఆ తర్వాత వారు పారిపోయారు. దీనిపై స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులను, ఇద్దరుమహిళల్ని అరెస్ట్ చేశారు.
అయితే.. ఇద్దరు మహిళలు ఒక వైపు సెల్వక్తో పాటు మరో నలుగురితో కూడా రిలేషన్లో ఉండేవారని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సెల్వక్ నుంచి చాలా డబ్బుల్ని ఇద్దరు మహిళలు తీసుకున్నారని, తిరిగి ఇవ్వమంటే హత్య చేశారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం తమిళనాడులో సంచలనంగా మారింది.
