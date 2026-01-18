English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Chennai murder case: వామ్మో.. ప్రియుడితో ఇద్దరమ్మాయిల రాసలీలలు.!. సీక్రెట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో 4 గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఆ తర్వాత..

Chennai murder case: వామ్మో.. ప్రియుడితో ఇద్దరమ్మాయిల రాసలీలలు.!. సీక్రెట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో 4 గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఆ తర్వాత..

Two women killed lover in pallavaram tamil nadu: ప్రియుడితో కలసి ఒకరికి తెలియకుండా మరికొంత మందితో ఇద్దరమ్మాయిలు యవ్వారం నడ్పించే వారు. ఇటీవల సదరు యువకుడు బాగా టార్చర్ చేయడంతో ఎలా అయిన అతడ్ని వదిలించుకొవాలని ఇద్దరుమహిళలు కంత్రీ ప్లాన్ వేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:37 PM IST
  • చెన్నైలో యువకుడి హత్య ఘటన..
  • బైటపడ్డ వివాహేతర సంబంధాలు..

Trending Photos

Weekly Lucky Zodiac Sign 2026: 5 రాశుల వారికి ఈ వారం మహాద్భుతం.. 25వ తేదీ వరకు దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్!
7
Lucky Zodiac Signs 2026
Weekly Lucky Zodiac Sign 2026: 5 రాశుల వారికి ఈ వారం మహాద్భుతం.. 25వ తేదీ వరకు దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్!
Gold Duty Reduction: నిర్మలమ్మ గుడ్ న్యూస్.. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో బంగారం ..!!
5
Gold duty reduction
Gold Duty Reduction: నిర్మలమ్మ గుడ్ న్యూస్.. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో బంగారం ..!!
Mauni Amavasya 2026: మౌనీ అమావాస్య రోజు మౌనవ్రతం ఉండాలా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
6
Mauni Amavasya 2026
Mauni Amavasya 2026: మౌనీ అమావాస్య రోజు మౌనవ్రతం ఉండాలా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
Ritika Singh Glamour: బాక్సింగ్‌లో &#039;మొనగాడు&#039;..సినిమాల్లో అప్సరస! తొలి సినిమాకే నేషనల్ అవార్డు..ఈ బ్యూటీనీ గుర్తుపట్టారా?
6
Ritika Singh
Ritika Singh Glamour: బాక్సింగ్‌లో 'మొనగాడు'..సినిమాల్లో అప్సరస! తొలి సినిమాకే నేషనల్ అవార్డు..ఈ బ్యూటీనీ గుర్తుపట్టారా?
Chennai murder case: వామ్మో.. ప్రియుడితో ఇద్దరమ్మాయిల రాసలీలలు.!. సీక్రెట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో 4 గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఆ తర్వాత..

Chennai murder case Two women killed lover in pallavaram tamil nadu: సమాజంలో భార్యభర్తల బంధం గాల్లోదీపంలా మారిపొయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిరోజు దంపతుల హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  ఈ క్రమంలో కొంత మంది పడక సుఖం కోసం కట్టుకున్న వారిని దారుణంగా హతమారుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలుపెట్టుకుని వీరి జీవితాలను నాశనం చేసుకొవడంతో పాటు, ఇతరుల్ని కూడా బజారున పడేస్తున్నారు. ఇటీవల చెన్నైలోని  పల్లవరంలో జరిగిన  ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇద్దరు మహిళలు ఒక యువకుడ్ని తమ బుట్టలో పడేశారు. అతను తొలుత వాళ్లతో బానేఉన్న బాగా వేధిస్తున్నాడని అతడ్ని వదిలించుకొవాలని ప్లాన్ లు చేశారు. ఈ ఘటన  ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

తమిళనాడులోని  చెన్నై పల్లవరం సమీపంలోని త్రిశూలం అమ్మన్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన సెల్వక్ కుమార్ (వయస్సు 22)  కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు.  ఇతనికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. అయితే పక్క వీధిలో ఉండే రీనాతో అనే వివాహితతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. తరచుగా రీనా తన భర్తతో పనికి వెళ్లిపోగానే సెల్వక్ తో ఎంజాయ్ చేసేది.

ఇక రీనా ఫ్రెండ్ అయిన మరో యువతి రజిత తో సెల్వక్ కు పరిచయం అయ్యింది. ముగ్గురు కలిసి తరచుగా కలుసుకునే వారు. వీరి మధ్య ఒకరికి ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ నడిచేది. ఇక ఇటీవల తనతో తరచుగా శారీరక సంబంధం పెట్టుకొవాలని సెల్వక్ ఇద్దర్ని వేధించేవారు. ఇతగాడి వేధింపులు ఎక్కువ కావడంతో ఎలా అయిన సెల్వక్ ను వదిలించుకొవాలని ఇద్దరు కిలేడీలుప్లాన్ లు వేశారు. ఇటీవల రాత్రి మాట్లాడుకుందామని పిలిచారు. అయితే.. వీరికి ఇంకా నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్ లు కూడా ఉన్నారు.

సెల్వక్ ఇద్దరితో ఏకాంతంగా ఉండగా వీరి బాయ్ ఫ్రెండ్ లు మారణాయుధాలతో సెల్వక్ పై దాడిచేసి హతమార్చారు. ఆ తర్వాత వారు పారిపోయారు. దీనిపై స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులను, ఇద్దరుమహిళల్ని అరెస్ట్ చేశారు.  

Read more: Indigo flight disruption: ఇండిగోకు భారీ షాక్.. ఏకంగా 22 కోట్ల జరిమాన.. ఎందుకో తెలుసా..?

అయితే.. ఇద్దరు మహిళలు ఒక వైపు సెల్వక్తో పాటు మరో నలుగురితో కూడా రిలేషన్లో ఉండేవారని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సెల్వక్ నుంచి చాలా డబ్బుల్ని ఇద్దరు మహిళలు తీసుకున్నారని, తిరిగి ఇవ్వమంటే హత్య చేశారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం తమిళనాడులో సంచలనంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chennai murder casetwo women killed lovercrime newsextra marital affairpallavaram murder news

Trending News