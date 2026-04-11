Chhattisgarh: మైనర్లు స్వచ్ఛందంగా వెళ్తే అది కిడ్నాప్ కాదు: ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు!

Chhattisgarh HC Verdict: మైనర్లు స్వచ్ఛందంగా యువకులతో ఇంటి నుంచి పారిపోతే.. యువకుడి పై కిడ్నాప్ లేదా పోక్సో కేసు, ఇతర చట్టాలను నమోదు చేయడం చెల్లదని ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు సంచలనం తీర్పును వెల్లడించింది. ఇప్పుడు ఈ తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:17 PM IST

5
Chhattisgarh HC Verdict Latest News: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మైనర్ బాలికలు తమకు తాముగా.. స్వచ్ఛందంగా ఎవరితోనైనా వెళ్ళిపోయినప్పుడు వారిపై కిడ్నాప్ లేదా పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం చెల్లదని ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ సంజయ్ కి అగర్వాల్, జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ అగర్వాల్ లతో కూడిన ధర్మాసనం నిందితుడికి ట్రయల్ కోర్టు విధించిన 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షను కొట్టివేసింది. ఇప్పుడు ఈ జడ్జిమెంట్ దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

2022 సంవత్సరంలో చతిస్గఢ్‌కు చెందిన 15 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక.. 24 ఏళ్ల యువకుడితో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది.. వీరిద్దరూ సుమారు నెల రోజులపాటు విజయవాడ తో పాటు హైదరాబాదు నగరాల్లో కలిసి నివసించారు. బాలిక కనిపించకుండా పోవడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే వారి రంగంలోకి దిగి.. మైనర్ బాలికతో పాటు 24 ఏళ్ల యువకుడిని గుర్తించి.. యువకుడిపై కిడ్నాప్ కేస్ తో పాటు పోక్సో చట్టం, వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.. ఈ కేసును విచారించిన స్థానిక ట్రయల్ కోర్టు హిందీతుడిని దోషిగా నిర్ధారిస్తూ దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్ష విధించింది..

ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ నిందితుడు హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు.. ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు కీలక అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ జడ్జిమెంట్ అందించింది. బాలిక తన వాంగ్మూలంలో నిందితుడు తనను బలవంతంగా తీసుకెళ్లలేదని.. ఇష్టపూర్వకంగానే అతడితో వెళ్లానని స్పష్టం చేసింది.. నెల రోజుల పాటు బహిరంగ ప్రదేశాలతో పాటు.. రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో తిరిగినప్పుడు ఎక్కడ ఆమె ప్రతిఘటించలేదని కోర్టు గుర్తించింది. నిందితుడు ఎటువంటి హింసకు కూడా పాల్పడలేదని.. బాలిక స్వచ్ఛందంగానే అతనితో కలిసి జీవించిందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.

ఒక మైనర్ బాలిక తన ఇష్టంతో.. ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోనవ్వకుండా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళినప్పుడు.. అది కిడ్నాప్ కిందికి రాదని.. చట్టం ప్రకారం మైనర్ల రక్షణ ముఖ్యమే అయినప్పటికీ.. వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని ధర్మాసనం పేర్కొంది. బాధితురాలు స్వయంగా నిందితుడికి అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పడంతో.. అతనిపై మోపిన సెక్షన్లు చెల్లవని తీర్పునిస్తూ నిందితుడిని తక్షణమే విడుదల చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది.. ఈ తీర్పు ప్రస్తుతం న్యాయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

