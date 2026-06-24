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Viral Video: పవిత్ర గంగానదిలో పడవపై చికెన్, బీర్ పార్టీ.. సీన్ కట్ చేస్తే యూపీ పోలీసులు ఏం చేశారంటే?

Liquor Party on Ganga after video goes viral: హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన వారణాసి గంగానదిపై పడవలో కొందరు యువకులు చికెన్ వండుకుంటూ, మద్యం సేవించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేయగా, మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. వారి బోటును కూడా సీజ్ చేసినట్లు ఏసిపి అతుల్ అంజన్ త్రిపాఠి తెలిపారు. ఈ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST
Viral Video: పవిత్ర గంగానదిలో పడవపై చికెన్, బీర్ పార్టీ.. సీన్ కట్ చేస్తే యూపీ పోలీసులు ఏం చేశారంటే?
Image Credit: Liquor Party on Ganga after video goes viral:  X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Viral Video: పవిత్ర గంగానదిలో పడవపై చికెన్, బీర్ పార్టీ.. సీన్ కట్ చేస్తే!
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