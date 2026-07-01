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లవ్ జిహాద్ కలకలం..? హోమ్‌స్టేలో శవమైన సాయి సురభి.. ప్రియుడి కోసం పోలీసుల నిఘా!

కర్ణాటకలో మరో లవ్‌ జిహాద్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక ముస్లిం వ్యక్తి సురభి (26)అనే బ్రాహ్మణ యువతిని ప్రేమలో పడేసి, ఆమెకు మత్తు పదార్థాలు , మద్యం అలవాటు చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ ఒక హోం స్టేలో ఉండగా, సురభి చనిపోయి, ఆమెతో ఉన్న వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకున్నాడని పోలీసులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:15 AM IST
లవ్ జిహాద్ కలకలం..? హోమ్‌స్టేలో శవమైన సాయి సురభి.. ప్రియుడి కోసం పోలీసుల నిఘా!
Image Credit: Chikkaballapur Homestay Surabhi DeathSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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