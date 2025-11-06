Crime News: 19 ఏళ్ల యువకుడితో 38 ఏళ్ల అత్త అక్రమ సంబంధం..ఆమె కామ దాహానికి తట్టుకోలేక కుర్రాడు ఆత్మహత్య!

Chikkaballapur Suicide: 38 ఏళ్ల అత్త లైంగిక వేధింపులకు తట్టుకోలేక 19 ఏళ్ల యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో ఇలాంటి షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది. వితంతువు మహిళ లైంగిక వేధింపులు, వేధింపులు భరించలేక ఆ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. కేసు ఏమిటి? పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అవును, ఈ సంఘటన చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లా చింతామణి తాలూకాలోని మూడచింతలహళ్లి గ్రామంలో జరిగింది . ఈ గ్రామంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న 19 ఏళ్ల యువకుడు నిఖిల్ కుమార్. ఇప్పుడు, అతని మరణం వెనుక శారద అనే 38 ఏళ్ల మహిళ హస్తం ఉందని తీవ్రమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి. నిఖిల్ అవివాహిత శారద ఇంట్లో పనిలోకి చేరాడు. కానీ ఆమె పనికి వచ్చిన యువకుడిని తన ఉచ్చులోకి దింపిందని చెబుతారు.
మృతుడి తల్లి ప్రకారం.. శారద, నిఖిల్ మధ్య అక్రమ సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె శారదను తన కొడుకును వదిలేయమని వేడుకుంది. కానీ ఆమె నిరాకరించింది. తల్లిదండ్రులు శారద ఇంటికి చాలాసార్లు వెళ్లి గొడవ పడ్డారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశారు. పోలీసుల సహాయంతో తన కొడుకును ఇంటికి తీసుకువచ్చిన తర్వాత కూడా, అతను ప్రతి రాత్రి తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్తాడని మృతుడి తల్లి కన్నీళ్లతో చెప్పింది.
"ఆమె నా కొడుకును ఎప్పుడూ వదిలి వెళ్ళలేదు. ఆమె బెదిరింపులు, ప్రేరేపణలతో విసిగిపోయిన నా కొడుకు ఉరి వేసుకున్నాడు. నా కొడుకు మరణానికి ఆమె కారణం, ఆమెను కఠినంగా శిక్షించాలి" అని మృతుడి తల్లి డిమాండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం, మృతుడి తల్లి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ విషయంలో చింతామణి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. శారదను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద, ఒక అక్రమ సంబంధం ఒక యువకుడి ప్రాణాలను బలిగొంది. ఈ మరణం వెనుక ఉన్న అసలు నిజం పోలీసుల దర్యాప్తు తర్వాతే బయటపడుతుంది.
