Holidays: ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్‌.. 15 రోజుల దాకా హాలిడేస్!

Holidays Telugu Latest News: ఐటీ ఉద్యోగులకు పలు కంపెనీలు గుడ్ న్యూస్ తెలిపాయి.. నూతన సంవత్సరం, క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులు ఆనందంగా గడిపేందుకు వీలుగా సుదీర్ఘ సెలవులను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికాకు సంబంధించిన పలు కంపెనీలు డిసెంబర్ 25, క్రిస్మస్ రోజు నుంచి ఏకంగా ఏడు రోజుల పాటు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించాయి. అయితే, మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో 15 రోజుల వరకు హాలిడేస్ ఇస్తున్నట్లు ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు మెయిల్స్ ద్వారా (Internal Communication) సమాచారం కూడా పంపాయి.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (USA) దేశాల్లో క్మిస్మస్ పండగ ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది. దీంతో పాటు నూతన సంవత్సర వేడుకలు కూడా బాగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగానే ఆయా దేశాల్లోని ఐటీ కంపెనీలకు సుదీర్ఘ సెలవులను ప్రటించినట్లు సమాచారం. అలాగే వారికి సేవలు అందించే భారతీయ కంపెనీలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు వర్తిస్తాయని కంపెనీలు వెల్లడించాయి.
అంతేకాకుండా కొన్ని కంపెనీలు లాంగ్ హాలిడేస్ను పురస్కరించుకుని ఉద్యోగులు వారి కుటుంబాలకు ప్రత్యేకమైన విదేశీ ట్రిప్పులను కూడా అరేంజ్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆనందంగా విదేశాల్లో గడిపేందుకు కంపెనీలే లాంగ్ ట్రిప్స్ను కూడా అందిస్తున్నాయని సమాచారం.. అలాగే అమెకారలో ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీలు అధికారకంగా క్రిస్మస్ సెలవులను ప్రకటించాయి. అయితే, మరికొన్ని కంపెనీలు కూడా త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సెలవుల వ్యవధి అనేది కంపెనీతో పాటు ప్రాజెక్టులను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అత్యవసర పనులు (Critical Projects) ఉన్నవారికి కంపెనీలు సెలవుల్లో మార్పులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక క్లయింట్ అవసరాలు ఉన్నవారికి కూడా సెలవుల విషయంలో కొన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. చాలావరకు ఈ హాలిడేస్ను కంపెనీలు సెలవులను ఎర్న్డ్ లీవ్స్ నుంచి తీయకుండా డైరెక్ట్గా ప్రత్యేక సెలవులుగా ప్రకటిస్తున్నట్లు సమాచారం.
