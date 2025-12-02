English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Holidays: ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్‌.. 15 రోజుల దాకా హాలిడేస్!

Holidays: ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్‌.. 15 రోజుల దాకా హాలిడేస్!

Holidays Latest News: ఉద్యోగులకు పెద్ద శుభ వార్త.. ఇయర్‌-ఎండ్‌తో పాటు క్రిస్మస్ పండగ సందర్భంగా సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఏకంగా 7 నుంచి 15 సెలవులను ప్రకటించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:14 PM IST

Trending Photos

Samantha: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
8
Samantha Second Marriage
Samantha: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Bank Holiday: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1న బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. డిసెంబర్ 1న బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Home Loan: ఇల్లు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా? అతి తక్కువ వడ్డీకే హోంలోన్ అందిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!!
6
Home Loan Interest Rates India
Home Loan: ఇల్లు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా? అతి తక్కువ వడ్డీకే హోంలోన్ అందిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!!
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
5
Ranveer Singh Controversial Comments
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
Holidays: ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్‌.. 15 రోజుల దాకా హాలిడేస్!

Holidays Telugu Latest News: ఐటీ ఉద్యోగులకు పలు కంపెనీలు గుడ్‌ న్యూస్‌ తెలిపాయి.. నూతన సంవత్సరం, క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులు ఆనందంగా గడిపేందుకు వీలుగా సుదీర్ఘ సెలవులను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికాకు సంబంధించిన పలు కంపెనీలు డిసెంబర్ 25, క్రిస్మస్ రోజు నుంచి ఏకంగా ఏడు రోజుల పాటు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించాయి. అయితే, మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో 15 రోజుల వరకు హాలిడేస్ ఇస్తున్నట్లు ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు మెయిల్స్‌ ద్వారా (Internal Communication) సమాచారం కూడా పంపాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (USA) దేశాల్లో క్మిస్మస్‌ పండగ ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది. దీంతో పాటు నూతన సంవత్సర వేడుకలు కూడా బాగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగానే ఆయా దేశాల్లోని  ఐటీ కంపెనీలకు సుదీర్ఘ సెలవులను ప్రటించినట్లు సమాచారం. అలాగే వారికి సేవలు అందించే భారతీయ కంపెనీలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు వర్తిస్తాయని కంపెనీలు వెల్లడించాయి. 

అంతేకాకుండా కొన్ని కంపెనీలు  లాంగ్ హాలిడేస్‌ను పురస్కరించుకుని ఉద్యోగులు వారి కుటుంబాలకు ప్రత్యేకమైన విదేశీ ట్రిప్పులను కూడా అరేంజ్‌ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆనందంగా విదేశాల్లో గడిపేందుకు కంపెనీలే లాంగ్‌ ట్రిప్స్‌ను కూడా అందిస్తున్నాయని సమాచారం.. అలాగే అమెకారలో ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీలు అధికారకంగా క్రిస్మస్‌ సెలవులను ప్రకటించాయి. అయితే, మరికొన్ని కంపెనీలు కూడా త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ సెలవుల వ్యవధి అనేది కంపెనీతో పాటు ప్రాజెక్టులను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అత్యవసర పనులు (Critical Projects)  ఉన్నవారికి కంపెనీలు సెలవుల్లో మార్పులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక క్లయింట్ అవసరాలు ఉన్నవారికి కూడా సెలవుల విషయంలో కొన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. చాలావరకు ఈ హాలిడేస్‌ను కంపెనీలు సెలవులను ఎర్న్డ్ లీవ్స్ నుంచి తీయకుండా డైరెక్ట్‌గా ప్రత్యేక సెలవులుగా ప్రకటిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Holiday Tomorrowholiday newsHoliday Latest NewstomorrowDecember Holiday

Trending News