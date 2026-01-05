English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Cigarette:ధూమపాన ప్రియులకు పిచ్చెక్కించబోతున్న సిగరెట్ ధరలు..

Cigarette Prises Hike:సిగరెట్  ప్రియులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం షాకిచ్చింది. సిగరెట్ వ్యసనం పిచ్చెక్కింబోతోంది . పరిశ్రమల్లోనూ... సిగరెట్ కాల్చే అలవాటున్నవారికి దిమ్మతిరిగే వార్త చర్చనీయాంశంగా మారింది. రోజురోజుకీ సిగరెట్ల వినియోగం అమాంతంగా పెరిగిపోయింది.  యువకులతో పాటు... యువతులు సిగరెట్లను పీల్చేందుకు పోటీపడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పొగాకు ఉత్పత్తిని క్రమేణ తగ్గించేందుకు, ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 5, 2026, 07:20 AM IST

Cigarette Rates Very Hike :పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో పార్లమెంట్‌ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సెంట్రల్ ఎక్సైజ్  సవరణ  బిల్లు -2025 ఆమోదం పొందింది. ఈ బిల్లు చట్టంగా మారితే దేశంలో సిగరెట్లు, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకబోతున్నాయి. ఈ పరిణామం దేశానికి మేలు జరుగుతుందా? వినియోగదారుల్లో పరివర్తన తీసుకొస్తుందా? క్యాన్సర్ రోగులను తగ్గిస్తుందా అనేది పక్కన పెడితే.. పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగం సాధ్యమైనంత మేర తగ్గుతుందనేది కేంద్రం చెబుతున్న వాదన. పొగాకు సాగుతో రైతులు.. పొగాకు ఉత్పత్తుల అమ్మకాలతో వ్యాపారులు, సిగరెట్ల తయారీతో పారిశ్రామిక వేత్తలు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. సిగరెట్ల వ్యాపారం ద్వారా ప్రభుత్వానికి జీఎస్టీ రూపంలో పన్నువస్తోంది. ఇదంతా ఒక వైపు... పొగాకు ఉత్పత్తుల వాడకంతో దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది క్యాన్సర్ల బారిన పడుతున్నారు. రకరకాల క్యాన్సర్లతో ఆస్పత్రులను ఆశ్రయించే క్యాన్సర్ పీడితుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిపోతోంది. ఈ గణాంకాలు ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగాన్ని కలవరపెడుతోంది. పొగాకు ఉత్పత్తులను సామాన్యులకు అందుబాటులో లేకుండా చేసేందుకు దశలవారీగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టబోతోందని సమాచారం. పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 

పొగాకు ఉత్పత్తులపై అధిక పన్నును విధించేలా 1944 సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ చట్టాన్ని సవరించింది. దీన్ని ఈ నేపథ్యంలో పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకాలు భారీగా పెరగబోతున్నాయి. పెరిగే పన్నులు వినియోగదారుల ఖర్చులపై ప్రభావం చూపుతాయి. దీంతో కాలక్రమేణా వినియోగాన్ని తగ్గించవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పొగాకు వినియోగాన్ని అరికట్టడం , ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడటం అనే ఒకే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో సిగరెట్లు, సిగార్లు, హుక్కా పొగాకు, నమిలే పొగాకు, సువాసనగల పొగాకుపై పన్నులను పెంచేందుకు ఈ చట్టం ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది.

దేశవ్యాప్తంగా.. పొగాకు సాగు విస్తీర్ణాన్ని తగ్గించడం... పొగాకు ఉత్పత్తుల నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం.. పొగాకు ఉత్పత్తులు సిగరెట్లు వినియోగానికి ప్రజానీకాన్ని దూరం చేయాలనే ఉద్ధేశంతో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సవరణ బిల్లు-2025 పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త సవరణల ప్రకారం, పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకాలను భారీగా పెంచారు . ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ముఖ్యంగా సిగరెట్ ప్రియులకు కోలుకోలేని దెబ్బ కానుంది.

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ధరలకు, రాబోయే ధరలకు మధ్య వ్యత్యాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో ఇక సిగరెట్ల ధరలు అమాంతంగా పెరగబోతున్నాయనే సంకేతాలున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ధరల పెరుగుదల పొగాకు కంపెనీల నిర్వహణ, ఆర్జించే లాభాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని సమాచారం. సిగరెట్ల ధరలు పెరిగితే   పొగాకు వినియోగదారులపై ఆర్థికంగా పెను భారంగా మారబోతోందని తెలుస్తోంది.

ప్రధాన రేటు పెరుగుదల బాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, GST పరిహార సెస్ నిలిపివేయడం వల్ల ఈ సవరణ  ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.  
ప్రస్తుతం, సిగరేట్ రకం, పొడవును బట్టి ప్రతి వెయ్యి సిగరేట్లకు  200 నుంచి  735 రూపాయల వరకు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది. కొత్త సవరణల ప్రకారం ఇది  2వేల700 రూపాయల నుంచి  11వేలవరకు పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారుల అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుతం  18 రూపాయలకు లభించే సిగరెట్ ధరలు పెరిగిన తర్వాత ఒక్కో సిగరెట్ 72 రూపాయలమేర పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. నమిలే పొగాకు పై  25 శాతం నుంచి 100 శాతానికి పనున్న పెంచాలనే యోచనలో ఉన్నారు. హుక్కా టొబాకోపై పన్ను 25 శాతం నుంచి 40 శాతానికి, స్మోకింగ్ మిశ్రమాలపై పన్ను 60 శాతం నుంచి 300 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పొగాకు ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగితే చాలా మంది సిగరెట్లు, బీడీల ద్వారా పొగ పీల్చడం, నమిలే పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంటారని కొందరు భావిస్తున్నారు, 

ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల సామాన్యులు, ముఖ్యంగా యువత ఈ అలవాటుకు దూరమవుతారని, ఇది ప్రజారోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎంత ధరలు పెరిగినా స్మోకర్లు మారబోరని మరికొందరు  అభిప్రాయం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. వ్యసనపరులు ఎంత ధర పెరిగినా మానుకోరని, దీనివల్ల కేవలం సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిగతులు దెబ్బతింటాయని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా, నకిలీ, అక్రమ పొగాకు ఉత్పత్తుల అక్రమ రవాణా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  కొత్త ప్రతిపాదన ప్రకారం సిగరెట్లపై ఎక్సైజ్ సుంకం భారీగా పెరగబోతుంది. చిన్న సిగరెట్లు , ఫిల్టర్ సిగరెట్లు ధరలు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అటు ప్రీమియం వేరియంట్లపై కూడా ధరల పెంపు వాయింపు భారీగానే ఉండబోతోంది. సిగరెట్లపై ధరలు పెంచితే... వినియోగదారులు పొగాకు వాడకానికి దూరమవుతారా? క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుందా? అనేది చూడాలి. 
(జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

cigarette rates todayCigarettecigarette pricesprices cigarettecigarette latest news

