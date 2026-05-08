/Cine Politics: రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన సినిమా హీరోలు.. ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్.. ఇపుడు విజయ్..

South State Politics in India: రాజకీయాలంటే ఆషామాషీ కాదు.. అయితే అందులో కొందరే రాణించారు. సీఎం పదవి వరించినా.. దాన్ని కాపాడుకొని రావడం అనేది కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఇక రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన కొంత మంది మాత్రమే ప్రజల గుండెల్లో ప్రత్యేక ముద్రవేశారు. రాజకీయపార్టీలు స్థాపించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. దక్షిణభారతదేశంలో సినిస్టార్లు రాజకీయాలనే శాసించారు. ఇంతకీ సినిమాల్లోంచి రాజకీయాల్లోకి ఎవరు వచ్చారు? వారి ఎదుగుదలలో చోటుచేసుకున్న మార్పులు ఏంటి? రాజకీయాలను ఎలాప్రభావితం చేశారనే విషయానికొస్తే..
సినిమా ఓ రంగుల ప్రపంచం... నటనతో హావభావాలను ప్రదర్శించి... ప్రేక్షకులను సమ్మోహింపచేయడం ఓ కళ.. సినిమాల్లో నటించే పాత్రలతో అభిమాన నటులుగా మారిపోవడం.. ఆపాత్రల్లో ఒదిగిపోయిన హీరోలు, హీరోయిన్లు ప్రేక్షకులకు ఓ ప్రేరణగా నిలిచారు. సినిమాల్లో నటించే హీరోలను అభిమానించడం, వారిని అనుకరించడం, అన్వయించుకోవడంలో చాలామంది సినిమా పిచ్చోళ్లయ్యారు. అదే హీరోలను తమ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిగా.. తల్లిదండ్రులకంటే ఎక్కువగా అభిమానించేవాళ్లున్నారు. సినిమా హీరోలను ఎంతగానో అభిమానించే ప్రజలు... సినిమా నటులను ఆరాధ్య దైవంగా భావించారు.
దక్షిణ భారతదేశంలో తొలిసారిగా ఎంజీ రామచంద్రన్ సినీనటుడిగా... రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి చరిత్ర సృష్టించారు. సినీ నటుడిగా తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన ఆయన విశేష ప్రేక్షక ఆధరణ చూరగొన్నారు. ఎంజీఆర్ నటనలో హావభావాలతో ఆకట్టుకుని మాస్, క్లాస్ ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సినీ నటుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. రాజకీయాలంటే ప్రజలకు పెద్దగా అవగాహనలేని రోజుల్లో తమిళనాట ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా అవతరించారు. 1972లో ద్రవిడప్రజానీకానికి అన్యాయం జరుగుతోందని, అన్నా ద్రావిడ మున్నేట్ర కళగం పార్టీని స్థాపించారు. సినిమాల్లో నటిస్తూనే... రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. 1977 ఎన్నికల్లో ఎంజీ రామచంద్రన్ తమిళనాడు గడ్డపై కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. రాజకీయ పార్టీలను ఖంగు తినిపించారు.
రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో జరిగిన ఎన్నికల్లో 30.40 శాతం ఓట్లను సాధించి ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా అవతరించారు. 1977 నుంచి 1987 మధ్యకాలంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించారు. సినీమాల్లోంచి రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన తొలితరం రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించి సామాన్య ప్రజానీకానికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. ప్రజా సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో తిరుగులేని రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజల్లో చెరగని ముద్రవేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, వృద్ధులకు పెన్షన్, చేనేత రంగాన్ని అందనంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లారు. వృద్దులకు నేత చీరలు, పంచెలను రేషన్ షాపుల ద్వారా పంపిణీ చేయడం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. దేశమంతటా ఎంజీ రామచంద్రన్ పాలన గుర్తింపు సాధించింది. ప్రజాకర్షక విధానాలతో రాజకీయాలను శాసించారు. తమిళనాడులో మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించి చారిత్రక రికార్డు నెలకొల్పారు. తమిళనాడులో గ్రామగ్రామాన ఎంజీఆర్ ఫోటోలను దేవుడితో సమానంగా కర్పూర నీరాజనాలు అర్పించి, ఆరాధించారంటే ప్రజాభిమానం ఏమేర చూరగొన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సినీ నటుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ ప్రజాదరణతో రాజకీయాల్లో రాణిస్తున్న తీరును గమనించిన నందమూరి తారక రామారావు ప్రేరణ పొందారు. సహనటుడు ఎంజీఆర్ ఇన్ స్పిరేషన్ తో తెలుగు గడ్డపై కొత్త రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగారు. 1982లో తెలుగు దేశం పేరుతో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించిన ఎన్టీరామారావు పెను సంచలనాన్ని సృష్టించారు. తెలుగోడి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడటమే లక్ష్యంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. సినీనటనతో విశేష ప్రేక్షక ఆధరణ ఉన్న ఎన్టీఆర్ రాజకీయ నాయకుడిగా ఎన్నికల ప్రచార సభలు నిర్వహిస్తే... జనమంతా జేజేలు పలికారు. ఎన్నికలకు ముందే సీనియర్ రాజకీయ నాయకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించారు. 1983 ఎన్నికల్లో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా అవతరించారు.పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లో అధికారంలో వచ్చారు. ప్రజాదరణతో ప్రభంజనం సృష్టించారు. ఎన్నికల్లో రాజకీయ సునామీగా మారారు. సుధీర్ఘకాలంపాటు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఖంగుతినిపించారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఎన్టీఆర్ విజయం.. దేశమంతటా చర్చనీయాంశమైంది. ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టి పాలనకు వన్నెతెచ్చారు. పాలనా సంస్కరణలతో పెను సంచలనానికి నాందీప్రస్తావన చేశారు. పేదల సంక్షేమం, అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేశారు. రెండు రూపాయలకే కిలో బియ్యం పథకం ప్రజలను విశేషంగా ప్రభావితం చేసింది. పేదలకు పక్కాఇళ్లు, ఇంటి స్థలాలు లేని వారికి ప్రభుత్వం తరఫున పట్టాలను పంపిణీచేసి, యాజమాన్య హక్కులు కల్పించారు. మహిళలకు రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. పాలనా సంస్కరణలతో మండల వ్యవస్థను ప్రజల్లోకి తెచ్చారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ ను తన రాజకీయ సోదరుడిగా ప్రకటించుకున్నారు. తాగునీటి కోసం తహతహలాడే తమిళనాడు వాసుల దాహర్తి తీర్చేందుకు కండలేరు జలాశయంనుంచి తాగునీటిని అందిస్తామని తమిళనాడు ప్రజల్లోనూ ప్రత్యేక అభిమానం సంపాదించుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తమిళనాడుకు తాగునీటిని అందించే పథకానికి తెలుగు గంగ పథకంగా నామకరణం చేశారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి పథకాలతో తెలుగు ప్రజానీకాన్నేకాదు... తాగునీటి పథకం అందిస్తామని ఎంజీఆర్ తో ఒప్పందం చేసుకుని పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడు ప్రజానీకానికి ఆరాధ్య దైవంగా మారిపోయారు.
సినిమాల్లో హీరోయిజాన్ని ప్రదర్శించే నటులు... ప్రజాక్షేత్రంలో రాజకీయనాయకులుగా... ప్రజాప్రతినిధులుగా రాణిస్తారు.. ప్రజలకు ప్రయోజనాలను కలిగిస్తారని తమిళనాడులో ఎంజీఆర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ సరికొత్త చరిత్రను లిఖించారు. దేశ రాజకీయాల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. ఎంజీఆర్ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఎన్టీఆర్... రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కాదు...జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ చక్రం తిప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూకటివేళ్లతో పెకళించాలనే సంకల్పంతో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుచేసి... ఉత్తరాదిన కాంగ్రెసేతర రాజకీయపార్టీల మద్దతు కూడగట్టారు. ఫ్రంట్ కు పట్టం కడితే... రక్తాక్షరాలతో రాజ్యాంగాన్నే తిరిగి రాస్తామని ఎన్టీఆర్ ప్రకటన పెను సంచలనం సృష్టించింది. నేషనల్ ఫ్రంట్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్టీరామారావు 1990లో తొలిసారిగా కాంగ్రెసేతర పక్షాలతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించారు. విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ ను ప్రధానమంత్రిగా చేయడంలో ఎన్టీఆర్ కీ రోల్ పోషించారు. సినిమా హీరోలు రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతారని తమిళనాడులో ఎంజీఆర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ చరిత్ర సృష్టించారు. చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు.
సినీనటులు రాజకీయాల్లో రాణిస్తే బాగుంటుందనే భావన ప్రజల్లో ఆసక్తిరేకెత్తించింది. ఎన్టీరామారావు తర్వాత టాలీవుడ్ ను షేక్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. అభిమానుల పిలుపుతో చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి ఆరంగేట్రం చేశారు. ప్రజారాజ్యం పార్టీని స్థాపించి రాష్ట్రరాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తామని భావించారు. 2007లో రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తిరుపతి వేదికగా ప్రజారాజ్యం పార్టీతో ప్రజల్లోకి వచ్చారు. 2009 మేలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చిరంజీవి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. 16.32 శాతం ఓట్లను సాధించి ఉనికిని చాటుకున్నారు. తిరుపతి అసెంబ్లీ స్థానంనుంచి పోటీచేసిన చిరంజీవి విజయం సాధించారు. అదే సమయంలో పాలకొల్లు నుంచి కాంగ్రెస్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ఇక 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ అభ్యర్థులు 18 చోట్ల విజయం సాధించారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేంతటి మెజారిటీ స్థానాలను సాధించలేకపోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనంచేసి, కేంద్ర మంత్రి పదవికి పరిమితమైపోయారు. సినిమాల్లో అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాజకీయాల్లో చెప్పుకోదగ్గ విధంగా రాణించలేకపోయారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకురావాలని హీరో విజయ్ కాంత్ కొత్త రాజకీయ పార్టీతో ముందుకొచ్చారు. DMDK పేరుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సామాజిక న్యాయం చేస్తామన్న విజయ్ కాంత్ ను ప్రజలు ఆదరించలేకపోయారు. ఆతర్వాత డీఎంకే పార్టీలో విలీనం చేశారు. విజయ్ కాంత్ మరణానంతరం ఆపార్టీ కనుమరుగైపోయింది. తాజా ఎన్నికల్లో ఆయన సతీమణి డీఎండీకే పార్టీ తరఫున ఒక సీట్లు గెలుచుకున్నారు.
తమిళ సినిమా రంగంలో అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగిన సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని ప్రజలు ఆకాంక్షించారు. కానీ రాజకీయాల్లో రాణించడం చాలాకష్టమని భావించిన రజినీకాంత్ వెనుకడుగు వేశారు. తమిళ, తెలుగు సినిమా రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించిన విశ్వనాయకుడు కమల్ హాసన్ కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. మక్కల్ నీది మయంపేరుతో ప్రజల్లోకి వచ్చారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేకపోయారు. సినిమాల్లో విశేష ప్రేక్షక ఆదరణ చూరగొన్న కమల్ హాసన్ రాజకీయాల్లో ఆశించినంతగా రాణించలేకపోయారు. అనంతరం డీఎంకేతో కలిసి నడిచారు. అటు పలువురు తమిళ నటులు శివాజీ గణేషన్, శరత్ కుమార్, కార్తీక్, వంటి హీరోలు పార్టీలు స్థాపించిన ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో విఫలమయ్యారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పేరుతో ప్రజల్లోకి వచ్చారు. అన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్థాపించిన ప్రజారాజ్యం పార్టీలో కీలక నేతగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నప్పటికీ...స్వతహాగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సాహసం చేయలేకపోయారు. ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేయడాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ జీర్ణించుకోలేకపోయారు. రాష్ట్రవిభజన సమయంలో 2014 మార్చి 14 తేదీన జనసేన పేరుతో ప్రజల్లోకి వచ్చారు. 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎక్కడా పోటీచేయకుండా... తెలుగుదేశం, బీజేపీ కూటమికి మద్దతుగా నిలిచారు. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. అనంతరం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ కు పెద్దగా అండదండలు కరువయ్యాయి. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదికగా నవశక రాజకీయాలకు నాందీ ప్రస్తావన చేశారు. రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి 2019 ఎన్నికల్లో ప్రజాతీర్పుకోసం వెళితే... ఒకే ఎమ్మెల్యే స్థానాన్ని సాధించుకున్నారు. సినిమాలతో కోట్ల మందికి అభిమాన పాత్రుడైన పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేసిన గాజువాక, భీమవరంస్థానాల్లో రెండు చోట్ల ఓటమిని మూటగట్టుకున్నారు.
2024 మేలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ వ్యూహం సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది. చంద్రబాబును అరెస్టుచేసిన సమయంలో నేరుగా రాజమండ్రి జైల్లో పరామర్శించి సంపూర్ణ మద్ధతు ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశంపార్టీ దాదాపుగా కనుమరుగైపోయిందనుకునే రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ రూపంలో పునర్జన్మను ప్రసాదించారు. తెలుగుదేశం, బీజేపీ పార్టీలతో పొత్తుపెట్టుకుని రాజకీయాల్లో పవర్ స్టార్ గా మారారు. కేంద్రంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో సత్సంబంధాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పవర్ పాలిటిక్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కీరోల్ పోషించారు. సంచలన ఫలితాలతో ప్రభంజనం సృష్టించారు. 23 అసెంబ్లీ స్థానాలు, రెండు లోక్ సభ స్థానాల్లో పోటీపడి విజయం సాధించి, 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించి, కింగ్ మేకరయ్యారు.
తమిళనాడులో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయశక్తిగా ఎదగాలని హీరో దళపతి విజయ్ 2024 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన కొత్త పార్టీని ప్రకటించారు. తమిళ వెట్రి కళగం పేరుతో ప్రజల్లోకి వచ్చారు. ఆయన నిర్వహించిన రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభ సభ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. రాష్ట్ర రాజకీయాలనే కాదు... జాతీయ రాజకీయాలను ఎండగట్టారు. ఏ రాజకీయ పార్టీతోపొత్తు పెట్టుకోకుండా ఒంటరి పోరాటం చేశారు. రాజకీయ పార్టీని స్థాపించిన రెండేళ్లలోనే తమిళనాడు గడ్డపై తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించారు. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ వంటి రెండు స్థానాల నుంచి విజయం సాధించారు. 2026 ఏప్రిల్ జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రత్యామ్నాయశక్తిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. రాజకీయ పార్టీలతో పొత్తులేకుండా 108 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. తమిళనాడు గడ్డపై ఎంజీఆర్ తర్వాత రాజకీయాల్లో చరిత్రను తిరగరాసిన రాజకీయ వేత్తగా దళపతి విజయ్ రికార్డు నమోదు చేశారు. తమిళనాడులో సినిమా హీరోల్లో ఎంజీఆర్ తర్వాత ప్రభుత్వ పగ్గాలను చేపట్టిన హీరోగా విజయ్ ప్రజానేతగా నిలిచారు.
