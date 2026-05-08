  /Cine Politics: రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన సినిమా హీరోలు.. ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్.. ఇపుడు విజయ్..

Cine Politics: రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన సినిమా హీరోలు.. ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్.. ఇపుడు విజయ్..

Cine Politics: సినిమాల్లో నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించడం... అభిమానులను పెంచుకోవడం... అందనంత ఎత్తుకు ఎదగడం... ఆపై రాజకీయాలవైపు రావడం... ప్రజాదరణతో పదవులు చేపట్టడం అందరికీ సాధ్యంకాదు. అప్పట్లో తమిళనాడులో ఎంజీఆర్.. ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రులయ్యారు. తాజాగా తమిళనాట విజయ్ టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అంతేకాదు విజయ్   సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయాల్లో సినీ నటుల ప్రభావం ఎంత ఉందంటే..
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 08, 2026, 05:42 AM IST|Updated: May 08, 2026, 05:45 AM IST
About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

