/CJI Suryakant: మీడియా.. సోషల్ మీడియాలో రెచ్చిపోయే వారు బొద్దింకల లాంటివాళ్లు... సుప్రీంకోర్టు ఘాటు విమర్శలు..!!

CJI Suryakant: మీడియా, సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యవస్థలను విమర్శించేవారు.. న్యాయవ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని పబ్లిసిటీ పొందే ప్రయత్నం చేసేవారిపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర స్థాయిలో నిప్పులు చెరిగింది. న్యాయవ్యవస్థపై పెరుగుతున్న దాడులపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. అత్యంత కఠినమైన పదజాలంతో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే.. సీనియర్ న్యాయవాదుల హోదాకు సంబంధించి అత్యున్నత న్యాయం స్థానం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు అమలు చేయడంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు జాప్యం చేస్తుందని న్యాయవాది సంజయ్ దుబే దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై విచారణ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది సుప్రీం. ఈ పిటిషన్ విచారించిన సుప్రీంకోర్టు.. మన సమాజంలో ఇప్పటికే ఎంతో మంది పరాన్నజీవులు ఉన్నారు. ఛాన్స్ దొరికితే చాలు వెంటనే వ్యవస్థపై దాడికి పాల్పడుతారు అంటూ పేర్కొంది. న్యాయ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడం కాకుండా.. కోర్టులను వివాదాల్లోకి లాగడమే లక్ష్యంగా ఇలాంటి పిటిషన్లు దాఖలు అవుతున్నాయని ధర్మాసనం ఫైర్ అయ్యింది.
కొంతమంది యువ న్యాయవాదులు, సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుల తీరుపై సీజేఐ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. కొంతమంది యువకులు వ్రుత్తిపరంగా రాణించలేక.. గుర్తింపు పొందలేక బొద్దింకలలా మిగిలి పోతున్నారని.. ఆ తర్వాత వారు కార్యకర్తలుగా మారి మీడియా, సోషల్ మీడియా ద్వారా అందర్నీ నిందించడం పరిపాటిగా మారిందని మండిపడ్డారు. వ్రుత్తిలో సత్తాచాటలేని వారే ఇలాంటి షార్ట్ కట్ పద్దతుల ద్వారా గుర్తింపు కోసం ఉబలాటపడుతుంటారని సీజేఐ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
సీనియర్ న్యాయవాది హోదాపై పిటిషనర్ వైఖరిని కోర్టు తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ సీనియర్ న్యాయవాది అయ్యే అర్హత ఉండవచ్చు..కానీ కనీసం మీకు మాత్రం ఆ అర్హత లేదంటూ పిటిషన్ ను ఉద్దేశించి సీజేఐ వ్యాఖ్యానించింది. సీనియర్ సీనియర్ హోదా అనేది కోర్టు ప్రసాదించే గౌరవమని... దానిని వ్యాజ్యాల ద్వారా లేదా కోర్టులపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ద్వారా పొందలేరని స్పష్టం చేసింది. ఢిల్లీ హైకోర్టుపై ధిక్కార చర్యలు కోరడం న్యాయ ప్రక్రియను అపహాస్యం చేయడమేనని పేర్కొంటూ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
ఈ విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు మరో బాంబు పేల్చింది. ఢిల్లీకి చెందిన కొందరు న్యాయవాదుల డిగ్రీల ప్రామాణికతపై తమకు అనుమానాలు ఉన్నాయని సీజేఐ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు. నకిలీ డిగ్రీలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. నకిలీ డిగ్రీల వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించగలిగే సరైన కేసు కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను అని ఆయన పేర్కొనడం న్యాయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
