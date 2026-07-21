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కేంద్రానికి బొద్దింకల పార్టీ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు పార్లమెంట్ ముట్టడి..!

Cocroach Janta Party: దేశంలో గత కొన్ని రోజులుగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ  నీట్ పేపర్‌ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌తో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆ పార్టీకి నేతలతో పాటు లడ్డాఖ్‌కు చెందిన సామాజిక ఉద్యమ కారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ ధర్నా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కదా. నిన్నటి నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో పార్లెమంట్‌ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన జిల్ల పురుగుల పార్టీ కార్యకర్తలను పోలీసులు నిలువరించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా ఈ రోజు పార్లమెంట్‌ను ముట్టడికి రెడీ అయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:46 AM IST
కేంద్రానికి బొద్దింకల పార్టీ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు పార్లమెంట్ ముట్టడి..!
Image Credit: CJP Protest (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కేంద్రానికి బొద్దింకల పార్టీ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు పార్లమెంట్ ముట్టడి..!
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