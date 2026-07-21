/కేంద్రానికి బొద్దింకల పార్టీ బిగ్ అలర్ట్.. నేడు పార్లమెంట్ ముట్టడి..!

CJP March: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేవరకు జంతర్ మంతర్ను వీడే ప్రసక్తే లేదంటూ జిల్ల పురుగుల పార్టీ అధినేత అభిజిత్ దీప్కే సంచలన ప్రకటన చేశారు. సోమవారం పార్లమెంట్ ముట్టడి నిరసన అనంతరం ఆందోళనకారులు జంతర్ మంతర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ రోజు కూడా పార్లమెంట్ ముట్టడి నిరసన కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. పోలీసులు తమపై లాఠీ ఛార్జీ చేయడం దారుణమన్నారు. దీనిపై న్యాయ పోరాటం చేస్తామన్నారు. ఇక మొదటి రోజు ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఈ ఉద్రిక్తతలో పాల్గొన్న 70 మంది సిజేపి కార్యకర్తలని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక ఈ హింసాత్మక ఘటనలో118మంది భద్రత బలగాలకు గాయాలయ్యాయి.
ఇక విద్యా వ్యవస్థలో పలు సంస్కరణలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ సామాజిక వేత్తగా చెప్పుకునే సోనం వాంగ్ చుక్ మళ్లీ నిరాహార
దీక్ష చేపట్టారు. నాలుగు రోజుల క్రితం తీవ్రంగా నిరసించిన సోనంను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈనేపథ్యంలో పోలీసులు భారి భద్రతతో సోనంను ఆసుపత్రికి తరలించారు. తరళింపును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు జంతర్ మంతర్ వద్దకు భారీగా చేరుకున్నారు.పార్లమెంట్ ముట్టడికి పిలుపునివ్వడంతో వేలమంది కార్యకర్తలు అక్కడికు చేరుకున్నారు.
పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఢిల్లీలో ఉద్రిక్తతలు..
ఇక నిన్న పార్లమెంట్ వర్షకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కావడంతో అదే సమయంలో సిజేపీ పార్లమెంట్ ముట్టడికి ప్రయత్నించడం తీవ్ర
ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. నీట్ పేపర్ లీకేజీ పై బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని సిజేపి చేపట్టిన చలో పార్లమెంట్ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. వేల మంది సిజీపి మద్దత్తుదారులు పార్లమెంట్ వైపు వెళ్లేందుకు బారికేడ్లను దాటేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇక పరిస్థితిని అదుపులోకితీసుకువచ్చేందుకు పోలీసులు బాష్ప వాయు గోళాలు ప్రయోగించారు. లాఠీ చార్జ్ చేశారు.
పలుచోట్ల రాళ్లుు రువ్వడం, ఘర్షణ,తోపులాటలతో ఆందోళనకారులు పోలీసులు గాయపడ్డారు.ఈ ఆందోళన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సిజేపీ తో చర్చలు జరిపింది. సిజెపి ప్రతినిధులు కేంద్ర మంత్రి జేపి నడ్డ రెండు సార్లు చర్చలు జరిపారు. ప్రభుత్వంలో చర్చించి నిర్ణయాలను వెలువరించేందుకు కొంత సమయం కావాలని ఆయన కోరినట్లు సిజెపి ప్రతినిధులు తెలిపారు.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తొలిగింపే ప్రధాన ఎజెండా..
వ్యాంగ్ చుక్ ను విడుదల చేయాలని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను తొలగించాలని నీట్ లీక్ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారికి కోటి చొప్పున పరిహారంఅందించాలన్న మూడు డిమాండ్లను కాక్రోచ్ పార్టీ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం ముందు తమ షరతులను పెట్టారు. వాటిపై కేంద్ర మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారని సిజెపి ప్రతినిధులు తెలిపారు.
సీజపీ కార్యకర్తలతో నడ్డా సమావేశం..
ఆందోళనల నేపథ్యంలో సిజేపీ ప్రతినిధులతో చర్చించిన అయితే సిజెపి ప్రతినిధులకు ఎటువంటి ఖచ్చితమైన హామి ఇవ్వలేదని నడ్డా క్లియర్ చేశారు. సరైన వేదికపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని సిజేపి ప్రతినిధులకు చెప్పినట్లు నడ్డా వెల్లడించారు. ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సైతం కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా తో భేటీ అయ్యారు. జరుగుతున్నపరిణామాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద జిల్ల పురుగుల పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకున్న వేదికను పోలీసులు తొలగించారు. సిజేపి వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేతో పాు వాంగచుక్ భార్య గీతాంజలి తమ దీక్ష వేదికను కేరళ హౌస్ వద్దకు మార్చారు.
ఇక వాంగ్ చుక్ ను తరలించిన తర్వాత అభిజిత్ దీప్కే చేపట్టిన నిర్వధిక నిరాహార దీక్షను సోమవారం విరమించారు. వ్యాంగ్ చుక్ సైతం తనదీక్షను ఆసుపత్రిలో కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఉత్తర కొరియా తరహాలో అనిచివేతకు పాల్పడుతుందని దీప్కే ఆరోపించారు.
భారి భద్రతబలగాలను మొహరించారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా ఇంటర్నెట్ సేవలని నిలిపివేశారు. మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేశారు. ఇకపార్లమెంట్ వీధి ప్రాంతంలో డ్రోన్లతో ఆందోళనలని చిత్రీకరించడంపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆందోళనకారుల్లో చాలా మంది విద్యార్థులు కాదని పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో పాటు పాక్ సోషల్ మీడియా ద్వారా చేస్తున్న ప్రచారం పైన దృష్టి సారించారు.
విదేశీ విరాళాలు కఠినతరం..
ముఖ్యంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా డిమాండ్ కనిపిస్తున్న కేంద్రం ఇటీవలె విదేశీ విరాళాలను కఠినతరం చేయడంపైనే వీళ్లందరు కేంద్రంపై కసితో ధర్నా చేస్తున్నారని రైట్ వింగ్ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. అసలు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సోరోస్ ఫండ్తో వీళ్లంత కలిసి దేశ రాజధానితో పాటు దేశాన్ని అల్లోకల్లోలం చేయాలనే వ్యూహంతో అడుగులు వేస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు ఎదురు దాడి చేస్తున్నారు.పార్టమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఢిల్లీలో BNS సెక్షన్ 163 అమలులో ఉంది. దీంతో ముందస్తు అనుమతి లేకుండా జంతర్ మంతర్ వద్ద మినహా, మరెక్కడా ఎలాంటి నిరసన ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు నిర్వహించడానికి వీలు లేకుండ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
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