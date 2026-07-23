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Cjp chief Abhijeet dipke: బీజేపీ గుండాల్ని పంపి రెచ్చగొడుతుంది.!. నీట్ నిరసనల వేళ అభిజీత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Neet paper leak in jantar mantar: తమ ఉద్యమాన్ని కావాలని కొంత మంది తప్పు దొవ పట్టేలా చేస్తున్నారని సీజేపీ చీఫ్ అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది బీజేపీకి చెందిన వారు తమ వారిలో కలిసి పోయి దాడులు చేస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:37 PM IST
Cjp chief Abhijeet dipke: బీజేపీ గుండాల్ని పంపి రెచ్చగొడుతుంది.!. నీట్ నిరసనల వేళ అభిజీత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: delhineetpaperleakprotestrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cjp chief Abhijeet dipke: బీజేపీ గుండాల్ని పంపి రెచ్చగొడుతుంది.. నీట్ నిరసనల వేళ అభిజీత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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