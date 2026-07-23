/ Cjp chief Abhijeet dipke: బీజేపీ గుండాల్ని పంపి రెచ్చగొడుతుంది.!. నీట్ నిరసనల వేళ అభిజీత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Cjp chief Abhijeet dipke allegations on bjp: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనతో అట్టుడికి పోతుంది. ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా నీట్ పేపర్ లీక్ పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసలకు దిగింది. ప్రస్తుతం ఈ నిరసనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఒకవైపు పార్లమెంట్ సమావేశాలు కూడా కొనసాగుతుండటంతో ఆందోళలను మిన్నంటాయి. ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని యూత్ అంతా తీవ్రంగా నిరసనలు చేస్తున్నారు. ఇండియా కూటమి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలకు తమ పూర్తి మద్దతు తెలిపింది. మరోవైపు ఈ నిరసనల్లో కొంత మంది మహిళలు, మహిళ జర్నలిస్టు పట్ల జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించారు.
పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు. ఈ ఘటనలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజీత్ దీప్కే స్పందించారు. తమ నిరసనలు దేశంలో ఊపందుకున్న తరుణంలో కొంత మంది డైవర్ట్ చేసేందుకు ఈవిధంగా తమలో కలిసి పోయి పోలీసులపై, మహిళలపై పట్లఅసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అన్నారు. వీరికి తమతో ఎలాంటి సంబంధంలేదని స్ఫష్టం చేశాడు. హింసను రెచ్చగొట్టడానికి బీజేపీ 'గూండాలను' పంపిందని అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు .
తమ నిరసనను ఉద్దేశపూర్వకంగా భగ్నం చేయడానికి బయటి నుండి వ్యక్తులను పంపిస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. మేము నెల రోజులుగా ఇక్కడే కూర్చున్నాము. నెల రోజుల్లో ఇలాంటి ఘటనేదీ జరగలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు, ఈ నిరసన పెరగడంతో, ప్రజలు అందరు గమనిస్తున్నారని.. ఉద్దేశపూర్వకంగా రెచ్చగొట్టడానికి బీజేపీ బయటి నుండి గూండాలను పంపిస్తోందన్నారు.
రాళ్లు విసురుతున్నది బీజేపీకి చెందిన వాళ్లేనని.. పోలీసులు ట్రక్కుల్లో రాళ్లను ఇక్కడికి తీసుకుని వస్తున్నారని అభిజీత్ దీప్కే ఎద్దేవా చేశాడు. బీజేపీ గూండాలు వచ్చి రాళ్లు విసిరి, ఆ తర్వాత సీజేపీ కార్యకర్తలపై బురద జల్లుతారని దీప్కే ఆరోపణలు గుప్పించారు.
కావాలని CJPకి చెడ్డపేరు తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కొందరు సివిల్ డ్రెస్ లో వచ్చి విద్యార్థులపై దాడులు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు జంతర్ మంతర్ ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుందని, మాతో ప్రభుత్వం ఎప్పు డైనా చర్చలు జరపవచ్చని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీచీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే తెల్చి చెప్పారు.
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