/CJP Chief Abhijeet dipke: మోదీజీ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది.. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే వార్నింగ్.. హీటెక్కిన ఢిల్లీ రాజకీయాలు..

CJP Chief abhijeet dipke demands dharmendra pradhan resignation: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలతో అట్టుడికిపోతుంది. జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసలను తారాస్థాయికి చేరాయి. ఇప్పటికే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి దేశ వ్యాప్తంగా క్రమ క్రమంగా విద్యార్థులు, సెలబ్రీటీలనుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ఇండియా కూటమి కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలకు తమ సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించింది. మరోవైపు రేపు జులై 24న దేశ వ్యాప్తంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో భారీగా జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో కేంద్ర బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి.
#WATCH | Delhi: Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "Modi ji, I once again request you to accept Dharmendra Pradhan's resignation. Otherwise, the issue will not remain limited to Dharmendra Pradhan's resignation alone; it will come for your… pic.twitter.com/H3pTqvx3TR
— ANI (@ANI) July 23, 2026
ఎక్కడికక్కడ బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశాయి. అంబులెన్స్ లను సిద్దం చేశాయి. ఈ క్రమంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే ప్రధానిమోదీకి అల్టిమేటం జారీచేశాడు. ఈ క్రమంలో అభిజిత్ దీప్కే మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోదీజీ వెంటనే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కోట్లాది మంది విద్యార్థులకన్నా.. అసమర్థ మంత్రి ఎక్కువ కాదని చెప్పాడు.
ఒక వేళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను రాజీనామా చేసేలా చర్యలు తీసుకొకుంటే.. అది కాస్త మీరు రాజీనామా చేయాల్సిన డిమాండ్ వైపుకు వెళ్తుందని అల్టిమేటం జారీ చేశాడు. మీరు చేస్తున్న పనులు కూడా అలానే ఉన్నాయని కూడా అభిజిత్ దీప్కే వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీరు ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకొకుంటే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో మీకు యువత ఎవరు కూడా ఓటు వేయరని కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి. మరోవైపు ఢిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నివాసంలో భద్రతను పెంచారు. ఇక చర్చలకు తాము ఎల్లప్పుడు సిద్దమే నంటూ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, జేపీ నడ్డా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలకు వెల్లడించారు. జేపీ నడ్డా నివాసంలో లేదా కార్యాలయంలో తాము చర్చలకు రెడీ అన్నారు. కానీ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు మాత్రం తాము ఎక్కడకు రాబొమని జంతర్ మంతర్ వద్దనే చర్చలకు రెడీ అని స్పష్టం చేశారు. దీంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఏమౌతుందో అని సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
రాజ్ ఘాట్ కు రాహుల్ గాంధీ..
ఇక నీట్ పేపర్ లీక్ జులై 24న దేశ వ్యాప్త నిరసనల నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతలు సమావేశం అయ్యారు. తమ కార్యాచరణపై చర్చించారు. రాజ్ ఘాట్ కు రాహుల్ గాంధీ, ఇండియా కూటమి నేతలు ర్యాలీగా బయలు దేరారు. అంతే కాకుండా.. విద్యార్థులకు తాము అండగా ఉంటామన్నారు.నీట్ పేపర్ లీక్ లో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన వారి కోసం నివాళులు అర్పించారు.
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