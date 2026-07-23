Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /CJP Chief Abhijeet dipke: మోదీజీ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది.. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే వార్నింగ్.. హీటెక్కిన ఢిల్లీ రాజకీయాలు..

CJP Chief Abhijeet dipke: మోదీజీ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది.. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే వార్నింగ్.. హీటెక్కిన ఢిల్లీ రాజకీయాలు..

Delhi neet paper leak protest: ఢిల్లీ నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఈ క్రమంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే ఏకంగా ప్రధాని మోదీకి అల్టిమేటం జారీ చేశారు. వెంటనే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను మంత్రి వర్గంనుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:56 PM IST
CJP Chief Abhijeet dipke: మోదీజీ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది.. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే వార్నింగ్.. హీటెక్కిన ఢిల్లీ రాజకీయాలు..
Image Credit: pmmodi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ind vs Zim: జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలి అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ
Ind vs Zim Highlights33 min ago
2
delhi neet paper leak protest55 min ago
3
Dharmendra Pradhan1 hr ago
4
IND vs ZIM1 hr ago
5
Hyderabad1 hr ago