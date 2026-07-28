/కేంద్రానికి డెడ్ లైన్.. CJP మాస్ వార్నింగ్..

CJP Warning: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బొద్దింకల పార్టీ మరోసారి అల్టిమేటం జారీ చేసింది. తమ డిమాండ్లను నెరవేరుస్తూ ఇవాళ రాతపూర్వక హామీ ఇవ్వకుంటే.. మళ్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నాకు దిగుతామని హెచ్చరించింది. సీజేపీ ప్రతినిధి అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్లు కేంద్రానికి డిమాండ్లు పెట్టారు. నిరసనల్లో పాల్గొన్న వారిపై నమోదైన FIRలను వెంటనే రద్దు చేయాలన్నారు. అంతేకాదు అరెస్టు చేసిన విద్యార్థులను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు.
అంతేకాదు కేంద్రం ఇచ్చిన హామీలపై లిఖితపూర్వక స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. హామీలు అమలు కాకపోతే తిరిగి జంతర్ మంతర్ వేదికగా తిరిగి ఆందోళన ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరించారు. చర్చలను నమ్మి ఉద్యమాన్ని విరమించామన్నారు. ఇప్పుడు మాట తప్పడం లక్షలాది మంది యువత నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొన్నారు.
అయితే కేంద్రం మాత్రం శాంతియుత నిరసనలకు పాల్పడిన వారిపై ఎలాంటి పోలీసు కేసులు నమోదు చేయమని చెప్పారు. అంతేకాదు ఇకపై ఆందోళనల్లో పాల్గొనబోమని వారి నుంచి లిఖిత పూర్వక హామి తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ధర్నా పేరు చెప్పి అరాచకాలకు పాల్పడిన వాళ్లను విడిచిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. అలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కానీ సీజేపీ మాత్రం ఆందోళన కారులపై విధించిన ఎఫైర్లను ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్రానికి అల్టీమేటం జారీ చేశారు.
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