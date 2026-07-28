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కేంద్రానికి డెడ్ లైన్.. CJP మాస్ వార్నింగ్..

CJP Mass Warning To Central Government: నీట్‌ వివాదంపై సాగిన విద్యార్థుల ఉద్యమం మరోసారి ఉత్కంఠకు దారితీస్తోంది. కేంద్రంతో చర్చల తర్వాత ఆందోళనను విరమించిన కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ.. ఇప్పుడు ఆ హామీలు అమలు కావడం లేదని ఆరోపణలకు దిగింది. అంతేకాదు నమోదు అయిన కేసులను ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్రానికి డెడ్ లైన్ విధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:38 AM IST
కేంద్రానికి డెడ్ లైన్.. CJP మాస్ వార్నింగ్..
Image Credit: CJP Mass Warning (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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