/ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు సీజేపీ నిరసన కొనసాగుతుంది : అభిజీత్

Abhijeet Announce CJP Protest Continues: సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ మాట్లాడుతూ, నిరసన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగదని, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈ ప్రొటెస్ట్ కొనసాగుతూనే ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా, "మీ ధైర్యానికి, త్యాగానికి ధన్యవాదాలు సార్. మీ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి దేశాన్ని మేల్కొలిపారు, ఇది అమూల్యమైనది" అని సోనం వాంగ్ చుక్ ను ప్రశంసించారు.
మరోవైపు, విద్యార్థుల మద్దతు కోసం నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సోనం వాంగ్ చుక్, నిన్న రాత్రి కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లతో చర్చలు జరిపిన అనంతరం దీక్షను విరమించారు. 26 రోజుల దీక్షను ముగిస్తూ, మంత్రుల చేతుల మీదుగా కప్పుతో పాణ్యం సేవించారు. దేశంలో హింస చెలరేగే అవకాశం ఉందని తాను నిర్ణయం తీసుకున్నానని సోనం తెలిపారు. ఇక చర్చల వివరాలను తర్వాత వివరిస్తానని చెబుతూనే, హింసకు ఎవరు కారణమనే విషయంపై కూడా ఆయన ప్రశ్న లేవనెత్తారు.
We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days.
Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this…
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026
మోదీ ఏం చేయబోతున్నారు?
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అర్ధరాత్రి చేసిన ఆకస్మిక ప్రకటన ప్రజల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఈరోజు క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఆయన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఈరోజు మోదీ ఏం చేయబోతున్నారు అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. విద్యార్థుల డిమాండ్ మేరకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తారా? లేక ఇతర చర్యలు తీసుకుంటారా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు, ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టులో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటైనట్లు తెలిసిందే. పేపర్ లీక్ కేసులపై ఈ కోర్టు విచారణ చేపడుతుందని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీని కోసం అనుగ్రోవర్ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టుకు స్పెషల్ జడ్జిగా బదిలీ చేశారు. పేపర్ లీక్ చేసే వారిని వేగంగా శిక్షించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
అదేవిధంగా, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉన్నత విద్యా శాఖ కార్యదర్శి (హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ) వినీత్ జోషిని పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖకు బదిలీ చేసింది. ఆయన స్థానంలో యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీ సెక్రటరీ నరేష్ పాల్ కొత్త విద్యా శాఖ కార్యదర్శిగా నియమించారు. వినీత్ జోషితో పాటు ఇతర శాఖల సెక్రటరీలను కూడా బదిలీ చేశారు.
విద్యార్థుల తెలివితేటలను అవమానించకండి: రాహుల్
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. "మిస్టర్ మోదీ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి దయనీయమైన మిడ్ నైట్ వీడియోతో వారి తెలివితేటలను అవమానించకండి. ఒకటి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి, విద్యార్థులపై దాడి చేసిన వారిని శిక్షించాలి, వారు క్షమాపణ చెప్పాలి" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.
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