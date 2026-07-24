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ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు సీజేపీ నిరసన కొనసాగుతుంది : అభిజీత్

సోనం వాంగ్‌చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమించిన విషయం మీకు తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సీజేపీ పార్టీ ఫౌండర్ మరో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే, సోనం వాంగ్ చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమించడం పోరాటానికి బలాన్ని ఇచ్చిందని, సంతోషంగా ఉండాలని కూడా అన్నారు. ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:02 AM IST
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు సీజేపీ నిరసన కొనసాగుతుంది : అభిజీత్
Image Credit: Abhijeet Announce CJP Protest Continues: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు సీజేపీ నిరసన కొనసాగుతుంది : అభిజీత్
CJP Protest Jantar Mantar3 min ago
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PM Modis midnight message8:11 PM IST
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Sonam Wangchuk7:47 PM IST
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HBD KTR7:45 PM IST
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Andhra pradesh news5:52 PM IST