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ఢిల్లీలో తీవ్రమైన CJP నిరసనలు.. జేపీ నడ్డా ఎంట్రీ వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి..?

CJP Protest Latest News: NEET పేపర్ లీక్ సెగతో రాజధాని ఢిల్లీ వేడెక్కింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్ర ఆందోళనలుగా మారాయి.  విద్యార్థులు, నిరసనకారులు జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీగా గుమిగూడారు. అయితే విద్యాశాఖకు చెందిన ఈ వివాదంలో ఆ శాఖ మంత్రిని కాదని.. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాను చర్చలకు రంగంలోకి దించింది. అసలు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ పంచాయితీలో హెల్త్ మినిస్టర్ ఎందుకు ఎంట్రీ ఇచ్చారు..? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు, వ్యూహం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:12 PM IST
ఢిల్లీలో తీవ్రమైన CJP నిరసనలు.. జేపీ నడ్డా ఎంట్రీ వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి..?
Image Credit: CJP Protest Latest News (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఢిల్లీలో తీవ్రమైన CJP నిరసనలు.. జేపీ నడ్డా ఎంట్రీ వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి..?
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