/ఢిల్లీలో తీవ్రమైన CJP నిరసనలు.. జేపీ నడ్డా ఎంట్రీ వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి..?

CJP Protest Latest News: NEET పేపర్ లీకేజీ విషయంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసనలతో ఢిల్లీ అట్టుడుకుతోంది. వేలాది మంది ఢిల్లీ రోడ్లపై వచ్చిన ఆందోళనలు చేస్తుండగా.. పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు ఎక్కడికక్కడ అణిచి వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. విద్యార్థులు, ఆందోళనకారులతో జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తున్నాయి. పార్లమెంట్ వైపు మార్చ్కు యత్నించిన వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆందోళనకారులతో తొలిసారి అధికారిక సంప్రదింపులు ప్రారంభించింది. అయితే ఈ చర్చల బాధ్యతను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాకు అప్పగించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పరీక్ష నిర్వహణ విద్యాశాఖ పరిధిలోనిది అయినా.. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని రంగంలోకి దించడం వెనుక ఉన్న పాలనాపరమైన, వ్యూహాత్మక కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
వైద్య విద్య నిర్ణయాధికారాల్లో ఆరోగ్య శాఖ పాత్ర
NEET పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) విద్యాశాఖ కింద నిర్వహిస్తోంది. అయితే వైద్య విద్యకు సంబంధించి కీలక నియమావళి అంతా ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలోనే ఉంటుంది. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC)నే NEET సిలబస్, అర్హత ప్రమాణాలు, కట్-ఆఫ్ మార్కులను ఖరారు చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా MBBS, BDS సీట్ల కేటాయింపు, ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సెలింగ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం అంతా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతుంది. వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, ప్రవేశ ప్రక్రియతో ఆరోగ్య శాఖకు నేరుగా సంబంధం ఉండటంతో జేపీ నడ్డాను ప్రధాన ప్రతినిధిగా ఎంపిక చేశారు.
తొలి అధికారిక ప్రయత్నంగా..
ఆందోళనలు తీవ్రమై దాదాపు మూడు వారాలు దాటిన తర్వాత కేంద్రానికి, CJPకి నడుమ జరిగిన మొదటి అధికారిక భేటీ ఇది. నిరసనకారుల నుంచే చర్చల ప్రతిపాదన రాగా.. సోమవారం ఉదయం 11:50 గంటలకు జేపీ నడ్డా వారితో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఆందోళనకారుల ప్రతినిధులు (సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా) తమ వినతిపత్రాన్ని మంత్రికి లిఖితపూర్వకంగా అందజేశారు. భేటీ సందర్భంగా CJP ప్రతినిధులు మూడు కీలక డిమాండ్లను ముందుంచారు.
==> సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను ఎటువంటి షరతులు లేకుండా వెంటనే విడుదల చేయాలి.
==> కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి లేదా ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించాలి.
==> NEET లీకేజీ వివాదం వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్న అభ్యర్థుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి నష్టపరిహారం చెల్లించాలి.
ఈ మూడు డిమాండ్లపై కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ఎలాంటి హామీ లేదా కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. అయితే ఈ అంశాలను తగిన స్థాయిలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న నిరసనను విరమించి, సాధారణ పరిస్థితుల పునరుద్ధరణకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ.. బలప్రయోగం లేకుండా పరిస్థితిని అదుపు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకున్నామని, కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు. ఏదేమైనా విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా డిమాండ్ వేడెక్కిన వేళ.. వైద్య విద్యకు సంబంధించి అంతిమ నిర్ణయాధికారం ఉన్న ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా జేపీ నడ్డాను చర్చలకు పంపించి శాంతియుత పరిష్కారానికి కేంద్రం మార్గం సుగమం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.