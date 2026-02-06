Mainpuri Teacher News: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా..?.. నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Class 12 student assaults lady teacher on road and cuts off her lips in Mainpuri: చాలా మంది తల్లిదండ్రుల గురువులు గొప్పవారు అని చెప్తారు. గురువులకు సమాజంలో గొప్పనైన స్థానం ఉంది. విద్యార్థులను వారి పాఠాలతో పాటు, జీవిత పాఠాలను కూడా తీర్చిదిద్దడంతో గురువుల పాత్ర ప్రముఖమైందని చెప్పుకొవచ్చు. చాలా మంది విద్యార్థులు గురువులు, టీచర్లు చెప్పిన దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు. వారి జీవితాలను ఉన్నతంగా ఎదిగేందుకు శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తారు. ఇలాంటి వారు ఏదొ ఒక రోజు జీవితంలో ఉన్నతస్థానాలకు ఎదుగుతారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం చాలా నీచంగా ఉంటారు.
మెయిన్పురీలో దారుణ ఘటన
మెయిన్పురీలో 12వ తరగతి విద్యార్థి, మహిళా టీచర్పై నడిరోడ్డు మీద దాడికి పాల్పడ్డాడు.
ట్యూషన్కు చెప్పేందుకు వెళ్తున్న ఆమెను అడ్డుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించి కత్తితో దాడి చేశాడు.
తీవ్ర గాయాలతో టీచర్ను ఆస్పత్రికి తరలించగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. pic.twitter.com/Wb8ZRcRL5L
— greatandhra (@greatandhranews) February 6, 2026
ఇంట్లో వారు బాగుపడతారని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు పంపితే అక్కడ వారి పైత్యం చూపిస్తారు. వీరు స్కూళ్లో తొటి వారినే కాదు.. టీచర్లను కూడా వేధింపులకు గురిచేస్తారు. ఇటీవల కొంత మంది చదువుకొవాల్సిన వయసులో లేడీ టీచర్లు, లెక్చరర్ ల పట్ల నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన మెయిన్ పూరీ ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటుచేసుకుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మెయిన్ పూరీలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఉన్న కాలేజీలో 12వ తరగతి విద్యార్థి, మహిళా టీచర్ను వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఇతడిపై గతంలోనే పలు మార్లు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆ టీచర్ చెప్పింది. అయిన అతని వంకర బుద్దిమారలేదు. ఇటీవల అతను ట్యూషన్ ల కోసం వెళ్తున్న లేడీ టీచర్ ను వెంబడించాడు. ఆ తర్వాత నడి రోడ్డుమీద ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.
లేడీ టీచర్ ను గట్టిగా వాటేసుకుని ముద్దులు పెట్టాడు. కత్తితో ఆమెపై దాడి చేశాడు. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో అతను పరారయ్యాడు. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాధితురాలికి అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. మొత్తంగా ఈ ఘటనలో యువతి పెద్ద ప్రమాదం నుంచిబైటపడింది.
మరోవైపు బాధితురాలి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఇంటర్ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. అతనిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్లు చేస్తున్నారు.
