  • Telugu News
  • జాతీయం
  Mainpuri Teacher News: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా..?.. నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Mainpuri Teacher News: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా..?.. నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Class 12 student assaults lady teacher in mainpuri: రోడ్డుపైన వెళ్తున్న లేడీ టీచర్ తో యువకుడు వాగ్వాదంకు దిగాడు.ఆ తర్వాత ఆమెను పట్టుకుని కసితీరా ముద్దు పెట్టాడు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:11 PM IST
  • మెయిన్ పూరీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • టీచర్ కు స్టూడెంట్ ముద్దులు..

Mainpuri Teacher News: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా..?.. నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Class 12 student assaults lady teacher on road and cuts off her lips in Mainpuri: చాలా మంది తల్లిదండ్రుల  గురువులు గొప్పవారు అని చెప్తారు.  గురువులకు సమాజంలో గొప్పనైన స్థానం ఉంది. విద్యార్థులను వారి పాఠాలతో పాటు,  జీవిత పాఠాలను కూడా తీర్చిదిద్దడంతో గురువుల పాత్ర ప్రముఖమైందని చెప్పుకొవచ్చు.  చాలా మంది విద్యార్థులు గురువులు, టీచర్లు చెప్పిన దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు. వారి జీవితాలను ఉన్నతంగా ఎదిగేందుకు శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తారు. ఇలాంటి వారు ఏదొ ఒక రోజు జీవితంలో ఉన్నతస్థానాలకు ఎదుగుతారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం చాలా నీచంగా ఉంటారు.

ఇంట్లో వారు బాగుపడతారని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు పంపితే అక్కడ వారి పైత్యం చూపిస్తారు. వీరు స్కూళ్లో తొటి వారినే కాదు.. టీచర్లను కూడా వేధింపులకు గురిచేస్తారు.  ఇటీవల కొంత మంది చదువుకొవాల్సిన వయసులో  లేడీ టీచర్లు, లెక్చరర్ ల పట్ల నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన మెయిన్ పూరీ ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటుచేసుకుంది.
 

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మెయిన్ పూరీలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఉన్న కాలేజీలో 12వ తరగతి విద్యార్థి, మహిళా టీచర్‌ను వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఇతడిపై గతంలోనే పలు మార్లు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆ టీచర్ చెప్పింది. అయిన అతని వంకర బుద్దిమారలేదు. ఇటీవల అతను ట్యూషన్ ల కోసం వెళ్తున్న లేడీ టీచర్ ను వెంబడించాడు. ఆ తర్వాత నడి రోడ్డుమీద ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.

లేడీ టీచర్ ను గట్టిగా వాటేసుకుని ముద్దులు పెట్టాడు. కత్తితో ఆమెపై దాడి చేశాడు. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో అతను పరారయ్యాడు. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు.  బాధితురాలికి అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. మొత్తంగా ఈ ఘటనలో యువతి పెద్ద ప్రమాదం నుంచిబైటపడింది.

Read  more: Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

మరోవైపు బాధితురాలి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఇంటర్ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. అతనిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshMainpuri incidentStudent cuts off teacher lipsclass 12 student molested teacherVideo Viral

