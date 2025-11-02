Class 4 girl jumps to death in Jaipur Rajasthan school video: ఇటీవల చాలా మంది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు చాలా టిపికల్గా మారిపోయారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. స్కూళ్లలో హోంవర్క్ చేయమన్నారని, చదువుకొమ్మన్నారని కొంత మంది టార్చర్ భరించలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనలు మనం రోజు చూస్తున్నాం. అంతే కాకుండా.. తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు కూడావారి సమస్యల్ని పట్టించుకొవడంలేదు. దీంతో వారు ఒత్తిడికి గురై దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన రాజస్థాన్ లోని జైపూర్లో సంభవించింది.
Unprecedented!
A Class 4 student, Amayra, jumped from the fourth floor of her school and died after hitting her head on a wall.
She climbed the railing, sat for a few moments, then leaped into the bushes below. Doctors declared her dead on arrival at the hospital.
Amayra was… pic.twitter.com/OfJ2c9HWpM
— Treeni (@TheTreeni) November 2, 2025
రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో పెను విషాదం సంభవించింది. జైపూర్లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న 9 ఏళ్ల బాలిక నీరజా మోదీ పాఠశాల నాలుగో అంతస్తు పైనుంచి దూకి చనిపోయింది.
ఆమె మెల్లగా పాఠశాలలోని భవనం నాలుగో అంతస్తు మీద కార్నర్ వద్దకు వచ్చి బిల్డింగ్ ఎక్కి దూకేసింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. దీంతో వెంటనే సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు.
వెంటనే ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే బాలిక చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మరోవైపు బాలిక తల్లిదండ్రులు వచ్చే వరకు అక్కడి రక్తపుమరకల్ని సిబ్బంది క్లీన్ చేశారు. దీనిపై బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
