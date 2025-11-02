English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jaipur school Video: అయ్యో.. ఎంత ఘోరం.. స్కూల్‌లో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన 9 ఏళ్ల బాలిక.. షాకింగ్ వీడియో..

Jaipur school Video: అయ్యో.. ఎంత ఘోరం.. స్కూల్‌లో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన 9 ఏళ్ల బాలిక.. షాకింగ్ వీడియో..

Jaipur school Tragedy: స్కూల్ నాలుగో అంతస్తు నుంచి బాలిక దూకేసింది. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై రాజస్తాన్ ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:39 PM IST
  • స్కూల్ బిల్డింగ్ నుంచి దూకేసిన బాలిక..
  • వీడియో వైరల్..

Jaipur school Video: అయ్యో.. ఎంత ఘోరం.. స్కూల్‌లో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన 9 ఏళ్ల బాలిక.. షాకింగ్ వీడియో..

Class 4 girl jumps to death in Jaipur Rajasthan school video: ఇటీవల చాలా మంది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు చాలా టిపికల్గా మారిపోయారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు.  స్కూళ్లలో హోంవర్క్ చేయమన్నారని, చదువుకొమ్మన్నారని కొంత మంది టార్చర్ భరించలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనలు మనం రోజు చూస్తున్నాం. అంతే కాకుండా.. తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు కూడావారి సమస్యల్ని పట్టించుకొవడంలేదు. దీంతో వారు ఒత్తిడికి గురై దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన రాజస్థాన్ లోని జైపూర్‌లో సంభవించింది. 

 

రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌లో పెను విషాదం సంభవించింది. జైపూర్‌లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్‌లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న 9 ఏళ్ల  బాలిక నీరజా మోదీ పాఠశాల నాలుగో అంతస్తు పైనుంచి దూకి చనిపోయింది.

ఆమె మెల్లగా పాఠశాలలోని భవనం నాలుగో అంతస్తు మీద కార్నర్ వద్దకు వచ్చి బిల్డింగ్ ఎక్కి దూకేసింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.  దీంతో వెంటనే సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు.

Read more: Video Viral: ఓరెయ్..  పెద్దపులి మీద స్వారీ ఏంట్రా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

 

 వెంటనే ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే బాలిక చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మరోవైపు బాలిక తల్లిదండ్రులు వచ్చే వరకు అక్కడి రక్తపుమరకల్ని సిబ్బంది క్లీన్ చేశారు. దీనిపై బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

 

