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దారుణ ఘటన.. పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మెడికల్ చెకప్ చేస్తుండగా..!!

Minor Student Rape Case: ఒడిశాలో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. విద్యార్థి 5వ నెల గర్భవతి అని తేలడంతో తల్లింద్రడులు షాక్ అయ్యారు. ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది ప్రైవేట్ ట్యూటర్ అని బాలిక అసలు విషయం బయటపెట్టింది. దీంతో ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:08 PM IST
దారుణ ఘటన.. పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మెడికల్ చెకప్ చేస్తుండగా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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