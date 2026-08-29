/దారుణ ఘటన.. పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మెడికల్ చెకప్ చేస్తుండగా..!!

Class 9 Student Pregnant: ఒడిశాలో ఓ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఈ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. 9వ తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని 5 నెలల గర్భవతి అని తేలడంతో స్థానికంగా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి బాలికకు పాఠాలు చెప్పే ప్రైవేట్ ట్యూటర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మయూర్ భంజ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది.
పూర్తి వివరాలు చూస్తు.. ఈ వారం ఓ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లో విద్యార్థినులకు సాధారణ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే 9వ తరగతి చదువుతున్న సదరు బాలిక 5 నెలల గర్భవతి అని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన స్కూల్ యాజమాన్యం వెంటనే ఆమె తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆరా తీశారు. బాలిక అసలు విషయాన్ని బయటపెట్టింది. వేసవి సెలవుల్లో తాను ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ప్రైవేట్ ట్యూటర్ తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆ బాలిక తెలిపింది. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే.. తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని నిందితుడు బెదిరించడంతోనే.. తాను భయంతో ఇన్ని రోజులు మౌనంగా ఉన్నట్లు బాలిక వివరించింది.
ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. తల్లిదండ్రులు గురువారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు శుక్రవారం నిందితుడైన ట్యూటర్ ను అరెస్ట్ చేసి విచారించారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపిన అధికారులు... ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
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