Class 9 student gives birth in school toilet in karnataka: ఇటీవల మహిళలు, అమ్మాయిలపై దారుణాలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి. పోలీసులు ఎన్ని చట్టాల కింద కేసులు నమోదు చేసుకున్న, ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడం లేదు. పసి పాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, టీనేజీ అమ్మాయిలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇంట్లో నుంచి అసలు ఆడపిల్లల్ని అసలు బైటకు పంపుదామన్న కూడా టెన్షన్ లకు గురికావాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో కామాంధులు చిన్న పిల్లలకు మాయ మాటలు చెప్పి, వారిని అసభ్యంగా తాకడం, లోబర్చుకొవడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ జిల్లాలో 9వ తరగతి బాలిక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బాలిక వాష్ రూమ్ కు అని చెప్పి వెళ్లింది. ఆతర్వాత శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఇది గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే శిశువును, బాలికను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో బాలిక కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఈ ఘటనపై బాలిక 10 నెలల క్రితం ఫిర్యాదు చేసిందని తెలిపారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి లైంగిక దాడి చేసినట్లు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే.. ఈ విషయంను ఎవరికి చెప్పవద్దని బాలిక సిబ్బందితో చెప్పింది. మరొవైపు.. ఈ ఘటనకు కారణమైన వ్యక్తి పరమన్నగా (28) గా పోలీసులు గుర్తించారు. అతనికి పెళ్లై , బిడ్డ కూడా ఉన్నారు. ఇతనిపై పోక్సో కింద కేసు నమోదు చేశారు.
Read more: Jab We met Story: అచ్చం జబ్ వీ మెట్ స్టోరీ.. లేచి పోదామని హ్యాండిచ్చిన ప్రియుడు.. మరో యువకుడితో పెళ్లి.. ఎక్కడంటే..?
దీనిపై పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. జిల్లా అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్, వార్డెన్, స్టాఫ్ నర్సు, పీఈటీలపై కూడా కేసును నమోదు చేశారు. మరోవైపు బాలిక సోదరుడు సైతం ఈ ఘటన బైటకు రాకుండా యువతిని భయపెట్టాడని విషయం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా సీరియస్ అయ్యింది. వెంటనే ఘటనకు కారణమైన వారిపై కేసుల్ని నమోదు చేసి, కఠినంగా వ్యవహరించాలని పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం మైనర్ బాలిక, శిశువు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.