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Kerala: నువ్వు దేవుడివి భయ్యా.. బస్సు నుంచి కింద పడిపోతున్న వృద్ధుడిని కాపాడిన క్లీనర్.. వీడియో వైరల్..

Cleaner rescues passenger in kerala: బస్సు ఎక్కిన వృద్ధుడు ఒక్కసారిగా కుదుపులకు కిందపడబోయాడు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న క్లీనర్ చాకచక్యంగా అతన్ని కింద పడకుండా పట్టుకున్నాడు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:50 PM IST
Kerala: నువ్వు దేవుడివి భయ్యా.. బస్సు నుంచి కింద పడిపోతున్న వృద్ధుడిని కాపాడిన క్లీనర్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: keralabustragedyvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kerala: నువ్వు దేవుడివి భయ్యా.. బస్సు నుంచి కింద పడిపోతున్న వృద్ధుడిని కాపాడిన క్లీనర్.. వీడియో వైరల్..
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