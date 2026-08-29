/Kerala: నువ్వు దేవుడివి భయ్యా.. బస్సు నుంచి కింద పడిపోతున్న వృద్ధుడిని కాపాడిన క్లీనర్.. వీడియో వైరల్..

Cleaner rescued elderly passenger in running bus in kerala: సాధారణంగా చాలా మంది బస్సుల్లో, ట్రైన్ లలో ప్రయాణిస్తారు. కొన్నిసార్లు వీటిలో ప్రయాణించేటప్పుడు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. అందుకు బస్సులు లేదా రైళ్లలో ఎక్కడం, దిగడం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. కొన్నిసార్లు రెప్పపాటులో అనుకొని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. డ్రైవర్ లు కొంత మంది సడెన్ గా బ్రేకులు వేయడం లేదా వాహనం నడిపించడం చేస్తున్నారు.
ఎవరైన బస్ ఎక్కువుతున్నారా..అని చూడటంలేదు. దీంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భాలలో బస్సుల టైర్ల కింద పడి ప్రయాణికులు అనేకమంది ప్రమాదాలకు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేరళలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అయితే.. దీనిలో ఒక వృద్ధుడు వెంట్రుక వాసిలో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డాడు.
బస్సు ఎక్కుతుండగా వృద్ధుడిని కాపాడిన క్లీనర్
కేరళలోని కన్నూరులో బస్సు ఎక్కుతుండగా ఓ వృద్ధ ప్రయాణికుడు కిందపడబోయాడు. వెంటనే స్పందించిన బస్సు క్లీనర్ తన చాకచక్యంతో అతడిని కాపాడాడు.
కుట్టియట్టూర్–కన్నూర్ మార్గంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో క్లీనర్ వేగంగా స్పందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది.… pic.twitter.com/bw6enMidCp
— ఉదయం (@udayamdigital) August 29, 2026
కేరళలోని కుట్టియట్టూర్ - కన్నూర్ మార్గంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ మార్గంలో నడిచే ‘పార్వతి బస్సు’ లో ఒక వృద్ధుడు ఎక్కాడు. ఇంతలో బస్సు ముందుకు కదలడంతో అదుపు తప్పి కింద పడబోయాడు. అయితే.. అక్కడే కూర్చుని ఉన్న బస్సు క్లీనర్ అతుల్ వెంటనే స్పందించాడు. ఆ వృద్ధుడు కింద పడకుండా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు.
అక్కడున్న వారుసైతం వృద్ధుడు కింద పడకుండా కాపాడారు. ఆ తర్వాత వెంటనే డ్రైవర్ బస్ ను ఆపివేశాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు.. బస్సులోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. సరైన టైంలో స్పందించి వృద్ధుడిని కాపాడటంతో బస్ క్లీనర్ అతుల్పై నెటిజన్ లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
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