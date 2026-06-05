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DK Shivakumar: ఆయన నాకు గ్రేట్ ఫ్రెండ్.. అలిగి రాజీనామా చేసిన మంత్రి రచ్చపై సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Dk Shiva kumar reacts on ramalinga reddy row: మంత్రి రామలింగా రెడ్డి చాలా  సీనియర్ నేత అని, తనకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని కూడా కర్ణాటక కొత్త సీఎం డీకే  శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఆయన మంత్రి పదవిపై రాజీనామా వివాదంను అంతర్గతంగా చర్చించుకుంటామని అన్నారు.  దీనిలో ఎలాంటి వివాదం ఉండదని సీఎం డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:27 PM IST
DK Shivakumar: ఆయన నాకు గ్రేట్ ఫ్రెండ్.. అలిగి రాజీనామా చేసిన మంత్రి రచ్చపై సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: dkshivakumar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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