Suvendu Adhikari PA: కాబోయే సీఎం సువేందు అధికారి పీఏపై కాల్పులు, మృతి

  • Home
Suvendu Adhikari PA Chandra Shot Dead: అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ముగిసిన తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి దారుణహత్యకు గురయ్యారు. పీఏపై తుపాకీ కాల్పులు జరపడంతో అతడు మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన బెంగాల్‌ను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 7, 2026, 12:48 AM IST

Suvendu Adhikari PA: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రశాంతంగా ముగియగా.. అనంతరం హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మూడు రోజులుగా అక్కడక్కడ నిరసనలు, ఆందోళనలతోపాటు దాడులు జరుగుతుండగా ఓ సంచలన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కాబోయే ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. తుపాకీ కాల్పులు జరపడంతో సువేందు అధికారి పీఏ మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన పశ్చిమ బెంగాల్‌ను ఉలిక్కిపడేలా చేయగా.. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు.

పశ్చిమ బెంగాల్‌ బీజేపీ సీనియర్‌ నాయకుడు సువేందు అధికారికి కొన్నేళ్లుగా వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగా చంద్రనాథ్‌ రాఠే పని చేస్తుండేవాడు. తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో సువేందు ఉన్నప్పటి నుంచి చంద్రనాథ్‌ రాఠే పీఏగా పనిచేస్తుండేవాడు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అత్యధిక స్థానాలు సొంతం చేసుకోవడంతోపాటు సువేందు అధికారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఉండడంతో పీఏ చంద్రనాథ్‌ రాఠే బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. 

ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో బుధవారం రాత్రి కొందరు దుండగులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. చంద్రనాథ్‌ రాఠే లక్ష్యంగా కాల్పులు చేయడం కలకలం రేపింది. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా మధ్యమ్‌గ్రామ్‌ అనే ప్రాంతంలో అర్ధరాత్రి పూట కొందరు దుండగులు దూసుకువచ్చారు. కారులో వెళ్తున్న చంద్రనాథ్‌ రాఠే లక్ష్యంగా కాల్పులు జరపడంతో బుల్లెట్‌ గాయాలకు కుప్పకూలాడు. వెంట ఉన్న బుద్ధదేవ్‌ అనే మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చంద్రనాథ్‌ రాఠేను ఆస్పత్రికి తరలించేలోపు మరణించడంతో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. బుద్ధదేవ్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. తన పీఏపై కాల్పులు జరపడంతో మరణించిన విషయాన్ని సువేందు అధికారి ధ్రువీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రిలో తన పీఏ మృతదేహాన్ని సందర్శించి అంజలి ఘటించారు. బాధిత కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 

ఇప్పటివరకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం సువేందు అధికారి పీఏపై నాలుగు సార్లు కాల్పులు జరిపారు. వాటిలో ఒకటీ మిస్సవగా మూడు బుల్లెట్లు పీఏ చంద్రనాథ్‌ రాఠేపై దాడి చేశారు. కదులుతున్న కారుపైన కాల్పులు జరపడం స్థానికంగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంచలనంగా మారింది. తన పీఏ దారుణ హత్యకు గురవడంపై సువేందు అధికారి స్పందించారు. ఈ సంఘటనపై పోలీసులను సంప్రదించగా.. వారు విచారణ చేస్తున్నారు.  అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వెలువడిన మూడో రోజుకే అసంతృప్తులు చెలరేగుతున్నాయి. అధికారం చేపట్టకముందే ఇలా దాడులు చేస్తుండడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు.

