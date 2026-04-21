CM Chandrababu naidu interesting comments on delimitation bill in tamil nadu election campaign: తమిళనాడులో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు నువ్వా నేనా అన్న విధంగా ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. మొత్తంగా తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23 ఓటింగ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. దీనిలో భాగంగా కేంద్రం ఇటీవల ప్రవేశ పెట్టి వీగిపోయిన డీలిమిటేషన్ పై మాట్లాడారు. తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అంతే కాకుండా.. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తో కలిసి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ను ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించారు. తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ద్వారా చెన్నైకి ఎన్టీఆర్ తాగునీరు ఇచ్చారన్నారు. తిరువళ్ళూర్ నుంచి అబ్దుల్ కలాం వరకు ఎంతో మంది ప్రముఖులు ఈ గడ్డ నుంచి వచ్చారని గుర్తు చేశారు.
తమిళనాడుతు చెందిన ఎంతో మంది ఉన్నతాధికారులు దేశానికి సేవ చేశారని అన్నారు. తమిళ ప్రజలకు వారి భాష అంటే ఎంతో ప్రేమ, కష్టించి పని చేసే మనస్తత్వం వారిదని కొనియాడారు. ఏపీ తమిళనాడు రాష్ట్రాల ప్రజలది అన్నదమ్ముల బంధమన్నారు. ఘనమైన వారసత్వం, సంపద కలిగిన రాష్ట్రం తమిళనాడుని ప్రశంసించారు. అంతేకాకుండా.. మన దేశానికి ఒక సంస్కరణ వాది ప్రధానిగా ఉన్నారన్నారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రాల మధ్య అభివృద్ధి విషయంలో పోటీ ఉందన్నారు. దీనికి కేంద్ర ప్రోత్సాహం కూడా ఉందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై కేంద్రాన్ని ఓడించామని కాంగ్రెస్, డీఎంకే అంటున్నాయన్నారు.
కానీ వారు మహిళలను ఓడించారని విమర్శించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ద్వారా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఎలాంటి నష్టం లేదన్నారు. కొత్త సెన్సస్ ప్రకారం అయితే దక్షిణాది నష్టపోవాల్సి వచ్చేదన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సీట్లపై 50 శాతం అదనంగా సీట్ల సంఖ్య పెరిగితే దానిపై మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు వచ్చేవన్నారు. దీనికన్నా మంచి ఫార్ములా మరొకటి ఉంటుందా..?.. అని ఏకీపారేశారు. మహిళలకు, పురుషులకు దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఎలాంటి నష్టమూ లేదన్నారు.
బిల్లులను అడ్డుకున్న రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి, స్టాలిన్ లు ఏం సాధించారని ఎద్దేవా చేశారు. నేను దక్షిణాది రాష్ట్రాల వైపే మాట్లాడుతున్నానని అన్నారు. జాతీయ ప్రయోజనాలతో పని చేస్తున్న ప్రధానికి మేం పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నామన్నారు. డబుల్ ఇంజీన్ సర్కారుతో రాష్ట్రాలు తొందరగా డెవలప్ అవుతాయన్నారు. తమిళనాడులో అభివృద్ధి ఆగిందని, చెన్నై లాంటి నగరాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
శాంతి భద్రతలు, మహిళలపై నేరాలు, కస్టోడియల్ మరణాలు, డ్రగ్స్ పెరిగాయని స్టాలీన్ పాలనపై విమర్శిలు గుప్పించారు. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణకు కేంద్రం పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చిందన్నారు.
త్వరలో చెన్నై బెంగుళూరు అమరావతి లాంటి నగరాలను అనుసంధానించే లా హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ను కేంద్రం ఆమోదించిన విషయంను కూడా ఏపీ చంద్రబాబు తన ప్రచారంలో గుర్తు చేశారు. తమిళనాడులో ఎన్డీయే సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చేలా ప్రజలు ఓటు వేయాలన్నారు.
