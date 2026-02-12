English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CM Revanth Reddy: కేసీఆర్‌ను జైలుకు పంపేందుకు రూల్స్ ప్రకారం వెళ్తాం.!. ఢిల్లీలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Revanth reddy fires on former cm kcr:  మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో పాటు పలు ఆరోపణలు తుదిదశకు చేరుకున్నాయన్నారు. మొత్తంగా దీనిపై చట్టం ప్రకారం ముందుకు వెళ్లామన్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:33 PM IST
CM Revanth reddy sensational comments on brs kcr: తెలంగాణలో రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికలలో అన్ని పార్టీలు తమదైన స్ట్రాటజీలతో ముందుకు వెళ్లాయి.మొత్తంగా రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల ఫిరంగులకు ఎక్కుపెట్టుకున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో కూడా నేతలు ప్రజల్ని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు శాయ శక్తులు ప్రచారాలు నిర్వహించారు. మరికొన్నిగంటల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.   ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. ఆయనపై వచ్చినఫోన్ ట్యాపింగ్ వివిధ వివాదాలు క్లైమాక్స్ కు చేరాయన్నారు. కేసీఆర్ పై చట్టప్రకారమే ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. ఆయనన అరెస్ట్ చేయదలిస్తే ఎప్పుడో చేసేవారన్నారు. కానీ తమకు బీఆర్ఎస్ మీద ప్రతీకార రాజకీయాలు లేవని  బీఆర్ఎస్ పై సెటైర్ లు వేశారు.

ఢిల్లీలో చిట్ చాట్ లో మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు బుల్లెట్ రైలు వచ్చిందని, హైదరాబాద్ కు బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ హబ్ గా మారుస్తామన్నారు.  బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ కు ఫ్యూచర్ సిటీ, ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలో 500  నుంచి 700 ఎకరాలు ఇవ్వాలన్నారు. ఎన్టీఆర్ జాతీయ నాయకుడు, అమీర్ పేటలో విగ్రహంను తప్పకుండా పెడ్తామన్నారు. కేంద్ర మంత్రి  కిషన్ రెడ్డి లేఖను రాస్తే సీబీఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు అప్పగిస్తామన్నారు. అదే విధంగా  నియోజక వర్గాల పునర్విభజన, మహిళ రిజర్వేషన్ అమల్లోకి వచ్చేలా చేస్తామన్నారు.

2018 లో తెచ్చిన నిబంధనల మేరకు సింగరేణి టెండర్లు,  సింగరేణి టెండర్లపై ప్రతి డ్యాక్యుమెంట్  అసెంబ్లీలో పెడతామన్నారు ఆరోపణలు తప్పని తెలితే కిషన్ రెడ్డి సారీ చెప్తారా..అంటూ మండిపడ్డారు. సింగరేణి అప్పులు మా హయాంలో చేయలేదన్నారు. సింగరేణికి కేసీఆర్ బకాయిలే పెట్టారన్నారు. ఎన్టీఆర్ జాతి ఆస్తి అని కొనియాడారు. ఆయన నేషనల్ లీడర్ అని, ఆయన ఎవరో ఒకరి సొత్తు కాదన్నారు. ఎన్టీఆర్ కు భారతరత్న ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పార్లమెంటు లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్న విషయంను గుర్తుచేశారు. 

ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ప్రమాదంలో ఓటుకు నోటు ఆధారాలు తగలబడ్డాయని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు . అసలు ఎనాలసిస్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఆధారాలు అక్కడ ఉండవని సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. మార్చి 31 లోపు హైద్రాబాద్ మెట్రోను ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసే ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామన్నారు. జూన్ 2 న ఆదిలాబాద్, వరంగల్ విమానాశ్రయాలకు శంకుస్థాపన చేస్తామన్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేనే రాజు, నేనే మంత్రి అని స్పష్టం చేశారు. సింగరేణి పై వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఒక రోజు చర్చ జరిపి అన్ని విషయాలు మాట్లాడతానని చిట్ చాట్ లో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. వాస్తవాలు చెప్పిన తర్వాత కిషన్ రెడ్డి తాను మాట్లాడినది తప్పని గ్రహించి క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు.  కేసీఆర్ స్వయం ప్రకటిత గృహ దిగ్బంధం లో ఉన్నారని సెటైర్ లు వేశారు. 

నేను ఎవరి ఫోన్ లు ట్యాప్ చెయ్యడం లేదని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఇతరుల విషయాలు వినడం మానసిక క్షోభకు గురి చేయడమేనన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరైన ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు అభ్యంతరం చెబుతోందన్నారు.  కృష్ణ, గోదావరి బేసిన్ లో తెలంగాణ కు రావాల్సిన నీటి వాటా ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటే తప్పు లేదన్నారు.

తెలంగాణ తన ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తే వరద జలాల లెక్కలు తేలుతాయన్నారు.  నికరజలాల లెక్కల ప్రకారం తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యంతరం చెప్పకూడదన్నారు. గోదావరి, కృష్ణానదీ బేసిన్ లలో ప్రాజెక్టులు నిర్మించే విషయంలో ఒకే విధానం ఉండాలన్నారు. మహబూబ్ నగర్ లో ఒక కౌన్సిలర్ కోసం హత్యారాజకీయాలు చేయ్యాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.

Read more: Jagga Reddy: సీఐ‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యల వివాదం.. హరీష్ రావు, కేటీఆర్‌లపై జగ్గారెడ్డి సంచలన ట్విట్..

బీజేపీ అనుమానాలు ఉంటే సీబీఐ తో విచారణ చేయించుకోవాలన్నారు. అధిష్టానంతో సమావేశంలో కేబినెట్ విస్తరణ ప్రస్తావన రాలేదన్నారు. 2029 లో జమిలీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని,  2027 మే లేదా జూన్ నాటికి జనాభా లెక్కలు తేలుతాయన్నారు.  2028 నాటికి మహిళా రిజర్వేషన్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పూర్తవుతాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

 

