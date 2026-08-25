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Zee కాన్‌క్లేవ్‌లో సీఎం సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన.. బెంగాల్ అభివృద్ధికి ఆరు లక్ష్యాలు

CM Suvendu Adhikari: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పరిశ్రమల స్థాపన, ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా సీఎం సువేందు అధికారి భారీ కార్యాచరణను ప్రకటించారు. Zee 24 Ghanta మెగా సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి.. గత ప్రభుత్వ పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్ర రూపురేఖలు మార్చే 6 ప్రధాన లక్ష్యాలు, మూడు కొత్త కమిటీల ఏర్పాటుపై కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 25, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:37 PM IST
Zee కాన్‌క్లేవ్‌లో సీఎం సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన.. బెంగాల్ అభివృద్ధికి ఆరు లక్ష్యాలు
Image Credit: Zee 24 Ghanta Mega Conclave

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Zee కాన్‌క్లేవ్‌లో సీఎం సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన.. బెంగాల్ అభివృద్ధికి ఆరు లక్ష్యాలు
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