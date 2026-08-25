CM Suvendu Adhikari: Zee 24 Ghanta మెగా కాన్క్లేవ్లో పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటనలు చేశారు. బెంగాల్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి, గత ప్రభుత్వ విధానాలపై కామెంట్స్ చేశారు. ప్రభుత్వ పనితీరును కేవలం 100 రోజుల్లో అంచనా వేయలేమని.. ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి తగిలిన గాయాలను మాన్పాల్సిన సమయమన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించిందని.. పశ్చిమ బెంగాల్ను స్వయం సమృద్ధిగా మార్చడమే తమ ధ్యేయమన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా బలహీనపరిచిందని.. అవినీతికి పాల్పడిందని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతలు, గత ప్రభుత్వ అవినీతి, పారిశ్రామిక విధానం, జాదవ్పూర్ యూనివర్సిటీ వివాదంపై మాట్లాడారు. అలాగే రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న 6 ప్రధాన లక్ష్యాలను వివరించారు.
రాష్ట్ర అభివృద్ధి, విచారణల నిమిత్తం మూడు కొత్త కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సువేందు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా పరిశ్రమలు మూతపడటానికి కారణాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక కమిటీని నియమిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కమిటీ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు మూతపడటానికి కారణాలపై అధ్యాయనం చేస్తుందని.. నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని రూపొందించేందుకు మార్గాలను సూచిస్తుందన్నారు. పారిశ్రామిక విధానంపై మాత్రమే కాకుండా.. గత ప్రభుత్వపు వివిధ నిర్ణయాలు, అవినీతి ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు మరో రెండు కమిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ మూడు కమిటీలకు తపస్ రాయ్, స్వపన్ దాస్గుప్తా, మనోజ్ అగర్వాల్ నేతృత్వం వహిస్తారని చెప్పారు.
ఈ మెగా కాన్క్లేవ్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. గత ముఖ్యమంత్రి ప్రతి విషయంలోనూ 'బుజ్జగింపు రాజకీయాలు' చేసేవారని మండిపడ్డారు. తమ ప్రభుత్వం ఎలాంటి బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేయదని స్పష్టం చేశారు. జాదవ్పూర్ యూనివర్సిటీ గోడలపై దేశ వ్యతిరేక నినాదాలు రాసిన కొన్ని వీడియోలను ప్రస్తావిస్తూ.. తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "ఇది ఎలాంటి ఆజాదీ?" అని ప్రశ్నిస్తూ.. బెంగాల్లో కిషన్జీ మద్దతుదారులకు గానీ, అర్బన్ నక్సల్స్ (దిమాగీ నక్సల్స్) లేదా వారికి వత్తాసు పలికేవారికి ఎలాంటి స్థానం లేదన్నారు.
రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికం గురించి సీఎం మాట్లాడుతూ.. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రతన్ టాటా అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. గత పరిస్థితుల కారణంగా రతన్ టాటా వంటి దిగ్గజాలు కూడా బెంగాల్ను విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. పరిశ్రమలకు పూర్తి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటని స్పష్టం చేశారు. ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల వ్యవహారంలో గత ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ముస్లిం వర్గాలకు అనుకూలంగా ఉండేలా నిబంధనలను మార్చి.. ఓబీసీ జాబితాలో 72 గ్రూపులను అక్రమంగా చేర్చారని ఆరోపించారు. దీని ద్వారా ఓబీసీ రిజర్వేషన్లలో అత్యధిక శాతం లబ్ధి చేకూరేలా చేశారని, ఈ అక్రమ నిర్ణయాలన్నింటినీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే కొత్త కమిటీ సమగ్రంగా విచారిస్తుందని వెల్లడించారు.
ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న ఆరు ప్రధాన లక్ష్యాలు ఇవే..