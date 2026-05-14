/CM Vijay 1000 Scheme: మహిళలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త..బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి రూ.1,000 జమ అప్పటి నుంచే?

CM Vijay 1000 Scheme Update: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తన ఎన్నికల హామీని నిలబెట్టుకునే పనిలో పడ్డారు. మహిళా గౌరవ వేతన పథకం కింద మే నెలకు సంబంధించిన రూ.1,000 నిధులను తాజాగా విడుదల చేశారు. కుటుంబ భారాన్ని మోస్తున్న గృహిణులకు, పేద మహిళలకు అండగా నిలవడమే ఈ పథకం ఉద్దేశం అని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ పథకం లబ్ధిదారులకు ఎటువంటి మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా, నిధులు నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి 'డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్' (DBT) పద్ధతిలో జమ అవుతాయి. వార్షిక ఆదాయం, భూమి విస్తీర్ణం, విద్యుత్ వినియోగం వంటి వస్తువులను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని అర్హులైన ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. నిధుల జమ ప్రక్రియలో ఎటువంటి సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తకుండా చూడాలని సీఎం విజయ్ అధికారులను సూచించారు.
గతంలో కొన్ని కారణాల వల్ల దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురైన మహిళల పట్ల ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. అర్హత ఉండి కూడా లబ్ధి పొందని వారు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వీలు కల్పించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి అర్హత కలిగిన మహిళకు ఈ పథకం అందాలన్నదే తమ లక్ష్యమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండి విజయ్ సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ వెయ్యి రూపాయల సాయం సామాన్య మహిళల దైనందిన అవసరాలకు, పిల్లల చదువులకు, మందుల ఖర్చులకు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తోంది. మే నెల నిధుల విడుదల కోసం బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ నిర్వహణ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి.
