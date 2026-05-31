CM Vijay Trisha: తీరని శోకంలో హీరో అజిత్.. ఆన్ స్క్రీన్ రైవల్ కోసం తరలివచ్చిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్, త్రిష!

CM Vijay and Trisha console Ajith Video: ప్రముఖ నటుడు అజిత్ తల్లి మోహిని, వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా నిన్న మరణించినట్లు తెలిసిందే. ఆమె 84 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూయడంతో తమిళ సినీ పరిశ్రమ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఆమె అంత్యక్రియలు ఈరోజు జరగనున్న నేపథ్యంలో, శనివారం రాత్రి ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అజిత్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనకు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనతో పాటు నటి త్రిష కూడా అక్కడికి వెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 31, 2026, 07:49 AM IST|Updated: May 31, 2026, 07:56 AM IST
Image Credit: CM Vijay and Trisha console Ajith Video: X

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

