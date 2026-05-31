/CM Vijay Trisha: తీరని శోకంలో హీరో అజిత్.. ఆన్ స్క్రీన్ రైవల్ కోసం తరలివచ్చిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్, త్రిష!

CM Vijay and Trisha console Ajith Video: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి టీవీకే విజయ్ నిన్న చెన్నైలోని హీరో అజిత్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల అతని తల్లి మోహిని నిన్న మరణించిన విషయాన్ని తెలుసుకున్న విజయ్, అజిత్ కుటుంబ సభ్యులను కలిసి సంతాపం తెలియజేశారు. విజయ్తోపాటు నటి త్రిష కూడా ఉంది. భారీ భద్రత మధ్య ఇంటికి చేరుకున్న విజయ్, అజిత్ను కౌగిలించుకుని ఓదార్చారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతూ వారికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్, త్రిష మరోసారి బహిరంగంగా కనిపించారు.
అజిత్ తల్లి మరణవార్త విన్న వెంటనే విజయ్ తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా సంతాపం తెలిపారు. తన స్నేహితుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మరణవార్త వినడం బాధాకరంగా ఉందని, ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తల్లిని కోల్పోయిన అజిత్కు, ఆయన కుటుంబానికి తన సానుభూతిని తెలియజేశారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా, నటుడిగా రాణిస్తున్న విజయ్, మరో స్టార్ అజిత్ ఇంటికి వెళ్లడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ ఇద్దరు హీరోల మధ్య దశాబ్దాలుగా పోటీ ఉన్నప్పటికీ వారి అభిమానుల మధ్య సోషల్ మీడియాలో తరచూ యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే, బయట ప్రపంచానికి వీరు శత్రువుల్లా అనిపించినా, వ్యక్తిగతంగా వీరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉందని మరోసారి నిరూపితమైంది.
మంచి స్నేహితులే..
ప్రారంభం నుంచే విజయ్, అజిత్ మంచి స్నేహితులుగా ఉండేవారు. 1995లో 'రాజావీన్ పర్వాయులే' చిత్రంలో వీరు కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత వారు కలిసి నటించలేదు. ఇటీవల తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్ ఘనవిజయం సాధించినప్పుడు, అజిత్ వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలిపినట్లు సమాచారం.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor S. Ajith Kumar returns to his Injambakkam residence from Dubai after the demise of his mother Mohini Mani. pic.twitter.com/hAD799l6ZF
— ANI (@ANI) May 30, 2026
అజిత్ తల్లి మోహిని నిన్న 84 ఏళ్ల వయసులో చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. దుబాయ్లో ఉన్న అజిత్, తల్లి మరణవార్త విన్న వెంటనే శనివారం రాత్రి విమానంలో చేరుకున్నారు. 2023లో అజిత్ తండ్రి పి. సుబ్రహ్మణ్యం మరణించిన మూడు ఏళ్ల తర్వాత తల్లి కూడా కన్నుమూశారు. అజిత్ తల్లి మృతిపై రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆమె అంత్యక్రియలు ఈరోజు ఆదివారం, మే 31 పాలవకంలోని వారి స్వగృహంలో జరగనున్నాయి.
