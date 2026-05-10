/CM Vijay Family: తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం.. భార్య, కొడుకు, కూతురు ఎక్కడ?

CM Vijay Family Rift: తమిళ చిత్రసీమలో తిరుగులేని కథానాయకుడిగా వెలిగిన విజయ్, రాజకీయాల్లోనూ తన సత్తా చాటారు. భారీ విజయంతో నేడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపారు. చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియం అభిమానుల కోలాహలం, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. అయితే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వేళ, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల గైర్హాజరీపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ చరిత్రాత్మక ఘట్టంలో ఒక లోటు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది. తన తండ్రి రాష్ట్రానికే అధిపతి అవుతున్న తరుణంలో, పక్కనే ఉండి అభినందనలు తెలపాల్సిన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్, కుమార్తె దివ్య సాషా ఈ వేడుకకు దూరంగా ఉండటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ పరిస్థితికి కారణం ఏంటి?
సీఎం విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో గత కొంతకాలంగా నెలకొన్న పరిణామాలే దీనికి కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య మనస్పర్థలు, విడివిడిగా ఉంటున్నారనే వార్తలు గతంలోనే వచ్చాయి. ప్రస్తుతం సంగీత లండన్లో నివసిస్తుండగా, పిల్లలు ఇద్దరూ ఆమెతోనే ఉంటున్నట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ తన తల్లికి అండగా నిలుస్తున్నారని, అందుకే తండ్రికి సంబంధించిన రాజకీయ పరిణామాలకు దూరంగా ఉంటున్నారని మద్దతు ఇస్తున్నారు. కనీసం సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా ఆయన తండ్రి విజయంపై స్పందించలేదు. కుమార్తె దివ్య సాషా కూడా తండ్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరుకాకపోవడం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉందో స్పష్టం చేస్తోంది.
ఒకవైపు లక్షలాది మంది అభిమానులు 'దళపతి'ని ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై చూసి మురిసిపోతుంటే, మరోవైపు తన సొంత పిల్లలు పక్కన లేకపోవడం విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది. రాజకీయంగా అత్యున్నత శిఖరానికి చేరుకున్న వేళ, ఈ కుటుంబ పరిణామాలు నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ తన పాలనతో ప్రజలను ఎలా మెప్పిస్తారో వేచి చూడాలి, అదే సమయంలో ఈ కుటుంబ విభజనలు ఎప్పటికి సర్దుమణుగుతాయో అని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
