/MK Stalin on CM Vijay Govt: సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైన కూలవచ్చు.. డీఎంకే నేత స్టాలీన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Dmk leader Mk Stalin controversy comments on tvk Vijay govt: తమిళనాడు రాజకీయాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి. విజయ్ దళపతి ఏ మూహూర్తంకు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారో అప్పటి నుంచి తరచుగా ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ వార్తలలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీకి ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేసే మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాలేదు. దీంతో చిన్న పార్టీల మద్దతు తీసుకొవాల్సి వచ్చింది. ఆ పార్టీల వ్యవహరం కూడా విజయ్ ప్రభుత్వంకు తలనొప్పిగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో డీఎంకే పార్టీ తిరుచెందుర్ ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ.. టీవీకే కూటమి ప్రభుత్వం ఆరు నెలలు కూడా అధికారంలో కొనసాగలేదని అన్నారు.
డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ సీఎం పీఠం ఎక్కడం ఖాయమన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా.. కొళత్తూర్ను స్టాలిన్ సింగపూర్లా మార్చారని కానీ ఇక్కడి ఓటర్లు మాత్రం పనికి రాని వారంటూ మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. అయితే.. తాజాగా.. డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలీన్ తమిళనాడు ప్రభుత్వంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత రచ్చ రాజేశాయి. తమిళనాడులో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చని డీఎంకే అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ బాంబు పేల్చారు.
అంతే కాకుండా ముందస్తు ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శులతో సమావేశమై ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టీవీకేకు 107, కాంగ్రెస్కు 5 సీట్లు ఉన్నాయి. డీఎంకే మిత్రపక్షాలైన వీసీకే, సీపీఐ, సీపీఎం, ఐయూఎంఎల్కు చెందిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు బయటి నుంచి ప్రభుత్వానికి మద్దతిస్తున్నారు.
అంతే కాకుండా ఇటీవల అసెంబ్లీలో బలనిరూపణ వేళ మరో 25 మంది అన్నాడీఎంకే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు పలికారు. ఇతర పార్టీలు మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ లేదా కోర్టు అనర్హత వేటు వేసిన ప్రభుత్వంకు అస్థిరత తప్పదని పార్టీ భావిస్తుంది. దీంతో 2029 లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు మళ్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ ఓటమికి తానే పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నానని, కోలత్తూరులో తన ఓటమిని తనదే బాధ్యత అని చెప్పుకొచ్చారు.
కానీ తమిళనాట సూర్యుడు (డీఎంకే గుర్తు) అస్తమించడని సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటమిపై ప్రజల నుంచి అభిప్రాయం స్వీకరించేందుకు 36 మంది సభ్యులతో కూడిన ఒక కమిటిని కూడా స్టాలీన్ ఏర్పాటు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో స్టాలీన్ వ్యాఖ్యలపై టీవీకే ప్రభుత్వం ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.
