CM Vijay Salary: రూ.600 కోట్ల ఆస్తి.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ నెలజీతం ఎంతో తెలుసా? ఎంత నష్టమో తెలుసా?

TVK Vijay CM Salary: దశబ్ద కాలంగా తమిళ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీలకు దీటుగా తన మొదటి ఎన్నికల్లోనే విజయ్ ప్రభంజనం సృష్టించారు. ముఖ్యమంత్రి పీఠం దిశగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో ఆయన ఆస్తులు వివరాలు అఫిడవిట్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
విజయ్ నికర సంపద వివరాలు..
టీవీకే విజయ్ సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం విజయ్ మొత్తం నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.630.20 కోట్లు. ఇందులో చరాస్తులు రూ.404.58 కోట్లు ఉండగా అందులో రూ.213 కోట్లకు పైగా బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే స్థిరాస్తులు రూ.198.62 కోట్ల చెన్నైలో విలువైన ఖరీదైన భవనాలు, కొడైకెనాల్లో భూములు ఇతర వాణిజ్య సముదాయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీటితోపాటు టీవీకే విజయ్ వద్ద బీఎండబ్ల్యూ, లక్సస్, టయోటా వెల్ఫేర్ వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.
టీవీకే విజయ్ హీరోగా పనిచేసిన రోజుల్లో ఏడాదికి సుమారు రూ.180 కోట్లు వరకు సంపాదించేవారు. అయితే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయనకు ఓ ఎమ్మెల్యేకు వచ్చే జీతభత్యాలు పొందుతారు. ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా కొన్ని అలెవెన్స్లు కూడా పొందుతారు. ఈ విధంగా వార్షిక ఆదాయం రూ.34 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అంటే ఎమ్మెల్యేగా టీవీకే విజయ్ నెలకు సుమారు రూ.2.85 లక్షల జీతం రానుంది.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ ఆదాయం భారీగా తగ్గినప్పటికీ.. ఆయన బాధ్యతలు, హోదా మాత్రం అమాంతం పెరిగాయి. తనకున్న అశేష ప్రజలను కేవలం బాక్సాఫీస్ రికార్డులకే పరిమితం చేయకుండా, ప్రజల కష్టాలను తీర్చే 'జన నాయకుడి'గా నిరూపించుకోవడమే తన లక్ష్యమని ఆయన చెప్పకనే చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత సంపదను పక్కనపెట్టి రాజకీయాల్లోకి రావడం ఆయన అంకితభావానికి నిదర్శనం అని విశ్లేషకులు అతని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని జాతీయ కథనాల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. దీనిపై స్పష్టమైన సమాచారం కోసం జాతీయ ఎన్నికల కమిషన్ అధికార వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.)
