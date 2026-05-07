English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • CM Vijay Salary: రూ.600 కోట్ల ఆస్తి.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ నెలజీతం ఎంతో తెలుసా? ఎంత నష్టమో తెలుసా?

CM Vijay Salary: రూ.600 కోట్ల ఆస్తి.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ నెలజీతం ఎంతో తెలుసా? ఎంత నష్టమో తెలుసా?

TVK Vijay CM Salary: దశబ్ద కాలంగా తమిళ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీలకు దీటుగా తన మొదటి ఎన్నికల్లోనే విజయ్ ప్రభంజనం సృష్టించారు. ముఖ్యమంత్రి పీఠం దిశగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో ఆయన ఆస్తులు వివరాలు అఫిడవిట్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 7, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

AP Weather Updates: ఈ జిల్లాలకు తీపి కబురు.. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్..!
5
ap rains
AP Weather Updates: ఈ జిల్లాలకు తీపి కబురు.. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్..!
Health Tips: అసలు గ్రీన్ టీ తాగడానికి సరైనా సమయం ఏంటి? ఉదయమా..? రాత్రా..?
5
best time to drink green tea
Health Tips: అసలు గ్రీన్ టీ తాగడానికి సరైనా సమయం ఏంటి? ఉదయమా..? రాత్రా..?
RB Choudary: సినీ పరిశ్రమలో ఘోర విషాదం.. నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం
6
RB Choudary
RB Choudary: సినీ పరిశ్రమలో ఘోర విషాదం.. నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం
Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
6
risha
Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!
CM Vijay Salary: రూ.600 కోట్ల ఆస్తి.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ నెలజీతం ఎంతో తెలుసా? ఎంత నష్టమో తెలుసా?

TVK Vijay CM Salary: దశబ్ద కాలంగా తమిళ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీలకు దీటుగా తన మొదటి ఎన్నికల్లోనే విజయ్ ప్రభంజనం సృష్టించారు. ముఖ్యమంత్రి పీఠం దిశగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో ఆయన ఆస్తులు వివరాలు అఫిడవిట్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

విజయ్ నికర సంపద వివరాలు..
టీవీకే విజయ్ సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం విజయ్ మొత్తం నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.630.20 కోట్లు. ఇందులో చరాస్తులు రూ.404.58 కోట్లు ఉండగా అందులో రూ.213 కోట్లకు పైగా బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే స్థిరాస్తులు రూ.198.62 కోట్ల చెన్నైలో విలువైన ఖరీదైన భవనాలు, కొడైకెనాల్‌లో భూములు ఇతర వాణిజ్య సముదాయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీటితోపాటు టీవీకే విజయ్ వద్ద బీఎండబ్ల్యూ, లక్సస్, టయోటా వెల్ఫేర్ వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. 

టీవీకే విజయ్ హీరోగా పనిచేసిన రోజుల్లో ఏడాదికి సుమారు రూ.180 కోట్లు వరకు సంపాదించేవారు. అయితే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయనకు ఓ ఎమ్మెల్యేకు వచ్చే జీతభత్యాలు పొందుతారు. ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా కొన్ని అలెవెన్స్‌లు కూడా పొందుతారు. ఈ విధంగా వార్షిక ఆదాయం రూ.34 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అంటే ఎమ్మెల్యేగా టీవీకే విజయ్ నెలకు సుమారు రూ.2.85 లక్షల జీతం రానుంది.

ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ ఆదాయం భారీగా తగ్గినప్పటికీ.. ఆయన బాధ్యతలు, హోదా మాత్రం అమాంతం పెరిగాయి. తనకున్న అశేష ప్రజలను కేవలం బాక్సాఫీస్ రికార్డులకే పరిమితం చేయకుండా, ప్రజల కష్టాలను తీర్చే 'జన నాయకుడి'గా నిరూపించుకోవడమే తన లక్ష్యమని ఆయన చెప్పకనే చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత సంపదను పక్కనపెట్టి రాజకీయాల్లోకి రావడం ఆయన అంకితభావానికి నిదర్శనం అని విశ్లేషకులు అతని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని జాతీయ కథనాల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. దీనిపై స్పష్టమైన సమాచారం కోసం జాతీయ ఎన్నికల కమిషన్ అధికార వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించగలరు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.)

Also Read: TVK Vijay Oath: ఎట్టకేలకు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం..కానీ, ఆ షరతు పెట్టిన తమిళనాడు గవర్నర్!

Also Read: Prashant Kishor Kavitha: కేసీఆర్‌కు చెక్ పెట్టేందుకు కవిత సరికొత్త ప్లాన్..రంగంలోకి ఎన్నికల మాంత్రికుడు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

tvk VijayTVK Vijay CM SalaryTamil Nadu CMVijay SalaryVijay assets

Trending News