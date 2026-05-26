CM Vijay: కోలీవుడ్‌కు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ బంపర్ ఆఫర్.. తమిళనాడులో సరికొత్త సినీ రూల్స్

CM Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ కోలీవుడ్‌ సినీ పరిశ్రమకు భారీ ఊరటనిస్తూ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో విడుదలయ్యే అన్ని తమిళ చిత్రాలకు, మొదటి వారం రోజుల పాటు రోజుకు 5 షోలు ప్రదర్శించుకునేలా ప్రభుత్వం అధికారికంగా అనుమతినిస్తూ సరికొత్త జీవోను జారీ చేసింది. 
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 26, 2026, 07:28 AM IST|Updated: May 26, 2026, 07:28 AM IST
Image Credit: CM Vijay Sensational Decision Regarding The Tamil Film Industry

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

