CM Vijay Sensational Decision: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ కోలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమకు భారీ ఊరటనిస్తూ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో విడుదలయ్యే అన్ని తమిళ చిత్రాలకు, మొదటి వారం రోజుల పాటు రోజుకు 5 షోలు ప్రదర్శించుకునేలా ప్రభుత్వం అధికారికంగా అనుమతినిస్తూ సరికొత్త జీవోను జారీ చేసింది. సీఎం విజయ్ తీసుకున్న ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయంపై కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ నూతన నిబంధనల ప్రకారం కోలీవుడ్ రంగానికి మరిన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. పెద్ద హీరోల చిత్రాల విడుదలైతే తెల్లవారుజామున ప్రదర్శించే స్పెషల్ షోలకు ఇకపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉండవు. అంతేకాకుండా, సినిమా విడుదలైన మొదటి వారం రోజులు నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు తమ పెట్టుబడిని త్వరగా రికవరీ చేసుకునేందుకు వీలుగా టికెట్ల ధరలను పెంచుకునేందుకు కూడా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
గతంలో పెద్ద సినిమాలకు మాత్రమే ప్రత్యేక షోలకు అనుమతి ఉండేది, దాని కోసం నిర్మాతలు ప్రభుత్వాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అన్ని తమిళ సినిమాలకు మొదటి వారం పాటు రోజుకు 5 షోల వెసులుబాటు కల్పించడంతో పరిశ్రమ మొత్తానికి ఇది పెద్ద వరంలా మారింది. ఈ విప్లవాత్మక నిర్ణయంతో తమిళ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురవడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.