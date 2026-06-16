/CM Vijay Thalapathy: సీఎం విజయ్ దళపతి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 14.43 లక్షల మంది రైతన్నలకు లబ్ధి.!.

CM Vijay thalapathy govt announced crop loan waiver up to 75000 for farmers: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సీఎం విజయ్ దళపతి తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఒకవైపు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైన కూలిపోతుందని అపోసిషన్ పార్టీలు తీవ్రమైన విమర్శలు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు మద్దతు తెలిపిన పార్టీలు కొన్ని సందర్భాల్లో గిల్లిగజ్జాలు చేస్తున్న సీఎం విజయ్ తనదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలపై సీఎం విజయ్ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం విజయ్ దళపతి మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఏకంగా రైతులు గత ఆర్థిక సంవత్సరం వివిధ సహాకర బ్యాంకుల నుంచి స్వీకరించిన రూ. 75000ల వరకు పంట రుణాల్ని మాఫీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్ దళపతి వర్షాకాంలో కొత్త పంటలు వేయడానికి రెడీఅయిపోయిన రైతన్నలకు పండగ లాంటి శుభవార్త చెప్పారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే.. 2025 మే 1 నుండి 2026 ఫిబ్రవరి 28 మధ్య సహకార బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న రూ. 75,000 వరకు రుణాలపై మాఫీని ప్రకటించారు.
దీని వల్ల తమిళనాట దాదాపు.. 14 లక్షలకు పైగా రైతన్నలు లబ్ధి పొందుతారు. అంతే కాకుండా.. రూ. 75,000ల కన్నా ఎక్కువగా రుణాలు ఉన్నవారికి రూ. 35,000 మాఫీ వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా రైతుల సంక్షేమం కోసం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రభుత్వంపై రూ. 5,932 కోట్ల భారం పడుతుంది.
అంతే కాకుండా.. రూ. 50,000 వరకు అప్పు ఉన్న సన్నకారు రైతులకు 100 శాతం రుణమాఫీ లభిస్తుంది. మిగిలిన రైతులకు వారి రుణ మొత్తాన్ని బట్టి పాక్షికంగా ఈ మాఫీ వర్తిస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. రైతులకు అప్పుల భారం ఉండకూడదని, అన్ని విధాలుగా రైతన్నలకు అండగా ఉంటుందని సీఎం విజయ్ దళపతి పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఎన్నికల సమయంలో ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న రైతులకు సంపూర్ణ రుణమాఫీ చేస్తామని టీవీకే పార్టీ వాగ్దానం చేసిన విషయం తెలిసిందే. అంతే కాకుండా ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం రుణమాఫీ కింద సహాకార బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిల్ని 45 నుంచి 60 రోజుల్లో ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని సీఎం విజయ్ దళపతి స్పష్టం చేశారు.
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