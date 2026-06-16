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CM Vijay Thalapathy: సీఎం విజయ్ దళపతి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 14.43 లక్షల మంది రైతన్నలకు లబ్ధి.!.

TN CM Vijay on crop loan waiver:  తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏకంగా 14 లక్షలకు పైగా రైతులు లబ్ధి పొందేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో రైతన్నలు వర్షాకాలం వేళ సీఎం విజయ్ దళపతి తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:19 PM IST
CM Vijay Thalapathy: సీఎం విజయ్ దళపతి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 14.43 లక్షల మంది రైతన్నలకు లబ్ధి.!.
Image Credit: cmvijaythalapathy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Vijay Thalapathy: సీఎం విజయ్ దళపతి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 14.43 లక్షల మంది రైతన్నలకు
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